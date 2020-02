Κόσμος

Το Κογκρέσο “τραβάει το χαλινάρι” στον Τραμπ για να μην κηρύξει τον πόλεμο στο Ιράν

Με ψήφισμα που περιορίζει τις εξουσίες του Αμερικανού Προέδρου. Βέτο έχει διαμηνύσει ότι θα ασκήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε σήμερα, με τις ψήφους και Ρεπουμπλικάνων, το νομοσχέδιο με το οποίο περιορίζεται η εξουσία του Προέδρου να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, επιφέροντας πλήγμα στον Ντόναλντ Τραμπ μετά την αμερικανική επιχείρηση στην οποία σκοτώθηκε ο Ιρανός στρατιωτικός διοικητής Κασέμ Σουλεϊμανί στη Βαγδάτη και τα επακόλουθα αντίποινα της Τεχεράνης, γεγονότα που προκάλεσαν φόβο για μια ανάφλεξη στην περιοχή.

Το ψήφισμα περί πολεμικών εξουσιών, που πρόκειται τώρα να σταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ζητά από τον Πρόεδρο Τραμπ να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα που έχουν εμπλακεί σε εχθροπραξίες με το Ιράν, εκτός και αν το Κογκρέσο κηρύξει τον πόλεμο ή δώσει την έγκρισή του για τη χρήση στρατιωτικής βίας. Υποχρεώνεται επίσης ο Πρόεδρος, πριν ξεκινήσει οποιονδήποτε “επιθετικό πόλεμο”, να ζητήσει να διεξαχθεί συζήτηση και ψηφοφορία στο Κογκρέσο, που είναι ο μοναδικός θεσμός, με βάση το Σύνταγμα, που έχει την εξουσία να κηρύττει πόλεμο.

Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει διαμηνύσει ότι θα ασκήσει βέτο.

Το κείμενο εγκρίθηκε με ψήφους 55 υπέρ έναντι 45 κατά, αφού στηρίχθηκε και από οκτώ Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές.

Να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος διατηρεί την εξουσία να διατάξει την ανάληψη στρατιωτικής δράσης στην περίπτωση μιας “επικείμενης” επίθεσης εναντίον της χώρας.

Το 2019 το Κογκρέσο είχε εγκρίνει άλλο ψήφισμα με το οποίο απαιτούσε να σταματήσει η αμερικανική υποστήριξη στον συνασπισμό που πολεμά στην Υεμένη, υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Εξαιρούνταν μόνο οι επιχειρήσεις εναντίον τζιχαντιστικών οργανώσεων. Και σε εκείνη την περίπτωση ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε βέτο.