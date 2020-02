Υγεία - Περιβάλλον

Ξεπέρασαν τις 60000 τα κρούσματα του κορονοϊού

Οι νεκροί ανέρχονται σε περίπου 1.370, με τη συντριπτική πλειονότητα εντός της Κίνας…

“Θερίζει” η επιδημία από τον κορονοϊό COVID-19, ο οποίος ξεκίνησε από την πόλη Γουχάν της κινεζικής επαρχίας Χουμπέι, έχοντας προκαλέσει αναστάτωση και έντονο προβληματισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα κρούσματα ξεπεράσαν τα 60.350, με τους νεκρούς να ανέρχονται σε περίπου 1.370, η συντριπτική πλειονότητα στην Κίνα. Όπως ανακοινώθηκε επισήμως, ο αριθμός των θανάτων στην επαρχία Χουμπέι αυξήθηκε κατά περίπου 250 μέσα σε μία ημέρα.

Καθησυχάζει ο ΠΟΥ

Ο Μάικ Ράιαν, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το πρόγραμμα Εκτάκτων Αναγκών, δήλωσε, πάντως, πως τα κρούσματα του νέου κορονoϊού δεν αυξάνονται με δραματικούς ρυθμούς εκτός της Κίνας με εξαίρεση τους επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο, που βρίσκεται σε καραντίνα, σε λιμάνι της Ιαπωνίας.

Όπως εξήγησε, η αύξηση κατά περίπου 14.000 των κρουσμάτων σε μία ημέρα, που ανακοίνωσε η Κίνα, αντικατοπτρίζει την αλλαγή στην προσέγγιση να καταγράφονται ασθενείς στην επαρχία Χουμπέι, η μόλυνση των οποίων επιβεβαιώνεται με ακτινογραφία θώρακα κι όχι μονάχα εκείνων που επιβεβαιώθηκαν μέσω αιματολογικών εξετάσεων.

«Είναι καίρια κατανοητό ότι τα περισσότερα από αυτά τα κρούσματα σχετίζονται με ένα διάστημα που πηγαίνει πίσω μέρες και εβδομάδες και εκ των υστέρων καταγράφηκαν ως κρούσματα, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και στην αρχή της ίδιας της επιδημίας» επισήμανε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Tύπου στην έδρα του ΠΟΥ.

Πρώτος θάνατος στην Ιαπωνία, 15ο κρούσμα στις ΗΠΑ

Κρούσματα του ιού συνεχίζουν να εμφανίζονται και εκτός κινεζικών συνόρων, ωστόσο με σαφώς βραδύτερο ρυθμό. Tην Πέμπτη ανακοινώθηκε πως στις ΗΠΑ επιβεβαιώθηκε το 15ο κρούσμα του κορονοϊού. Πρόκειται για ασθενή που αποχώρησε πρόσφατα από την Κίνα και βρίσκεται πλέον σε απομόνωση, σε νοσοκομείο στο Τέξας.

Εν τω μεταξυ, η Ιαπωνία ανακοίνωσε τον πρώτο θάνατο λόγω του ιού. Πρόκειται για μια 80χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν από την 1η Φεβρουαρίου, με συμπτώματα πνευμονίας.

Η είδηση για το πρώτο θύμα ήρθε λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση ακόμα 44 κρουσμάτων μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, το οποίο μεταφέρει περίπου 3.500 επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Εντός του πλοίου, πλέον, βρίσκονται 218 άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό. Το πλοίο παραμένει σε καραντίνα σε θαλάσσια περιοχή λίγο έξω από τη Γιοκοχάμα.

Παράλληλα, μια μικρή πόλη 10.000 κατοίκων όχι μακριά από την πρωτεύουσα Ανόι τέθηκε σε καραντίνα στο Βιετνάμ, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορονοϊού. Πρόκειται για την κοινότητα Σον Λόι, η οποία θα μπει στην «απομόνωση» για διάστημα 20 ημερών, καθώς εκεί υπήρξαν πέντε νέα κρούσματα του COVID-19.

Εξάλλου, η Σιγκαπούρη ανακοίνωσε την Πέμπτη το μεγαλύτερο άλμα στα κρούσματα του κορονοϊού μέσα σε μια ημέρα. Καταγράφηκαν οκτώ νέα κρούσματα που ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό σε 58. Όλα τα νέα κρούσματα συνδέονται με προηγούμενα , σύμφωνα με το υπουργείο. Από τους 58 επιβεβαιωμένους ασθενείς που έχουν αναφερθεί, 15 έχουν αναρρώσει και πάρει εξιτήριο ενώ επτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική.

Και αισιόδοξα μηνύματα

Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποστήριξε πως η Κίνα θα μπορέσει σίγουρα να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις από το ξέσπασμα του νέου κορονοϊού και θα διατηρήσει την αναπτυξιακή ορμή της οικονομίας της χώρας.

Η Κίνα θα καταβάλει προσπάθειες για να επιτύχει τους φετινούς αναπτυξιακούς στόχους της, πρόσθεσε ο Σι σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας Μαχατίρ Μοχάμαντ.

Επίσης, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Apple προγραμματίζει να επαναλειτουργήσει ορισμένα υποκαταστήματα της στο Πεκίνο από την Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου, αλλά με περιορισμένο ωράριο, σύμφωνα με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της. Την ίδια στιγμή πολλά από τα υπόλοιπα υποκαταστήματά της στην ηπειρωτική Κίνα θα παραμείνουν κλειστά ως μέτρο προφύλαξης για την επέκταση της επιδημίας του κορονοϊού.