Αθλητικά

Βόλεϊ: Προβάδισμα για την κατάκτηση του Λιγκ Καπ απέκτησε ο Παναθηναϊκός

Θρίαμβος των “πράσινων” στην έδρα του Ολυμπιακού. Συγκρούσεις και δακρυγόνα καθυστέρησαν την έναρξη της αναμέτρησης.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προσέφεραν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, διάρκειας μεγαλύτερης των 2,5 ωρών, στον πρώτο τελικό του Λιγκ Καπ “Νίκος Σαμαράς”, στο “Μελίνα Μερκούρη”.

Οι “πράσινοι” έκαναν μεγάλη ανατροπή καθώς, αν και βρέθηκαν πίσω με 0-2 στα σετ επανέκαμψαν και κατάφεραν να νικήσουν με 3-2, αποκτώντας προβάδισμα για την πρώτη κατάκτηση του τίτλου στην Ιστορία τους.

Τα σετ: 25-21, 25-21, 23-25, 24-26, 10-15

Ο δεύτερος τελικός θα φιλοξενηθεί στο κλειστό του Αγίου Θωμά, την ερχόμενη Τετάρτη.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με καθυστέρηση, καθώς πριν την έναρξή της σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και αστυνομικών έξω από το γήπεδο, έγινε χρήση δακρυγόνων κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να αποσυρθούν στα αποδυτήρια, έως ότου καθαρίσει η ατμόσφαιρα.