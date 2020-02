Τεχνολογία - Επιστήμη

“Φρένο” στη συμφωνία του αμερικανικού Πενταγώνου με τη Microsoft

Δικαστήριο δικαίωσε την Amazon και διέταξε το “πάγωμα” της υλοποίησης ενός έργου ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο διέταξε το Πεντάγωνο να αναστείλει την υλοποίηση ενός τεράστιου συμβολαίου αποθήκευσης δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος, ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την απονομή του οποίου στην εταιρεία Microsoft, τον περασμένο Οκτώβριο, αμφισβητεί η Amazon.

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κολοσσός του διαδικτυακού εμπορίου και η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως στη νεφοϋπολογιστική, είχε προσφύγει στα δικαστήρια κατηγορώντας τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι επηρέασε την απόφαση του Υπουργείου Άμυνας, χωρίς να λάβει υπόψη του τα αντικειμενικά στοιχεία. Η Amazon θεωρεί ότι θα έπρεπε να της δοθεί αυτό το συμβόλαιο επειδή έχει μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία από τη Microsoft σε αυτόν τον τομέα.

Νωρίτερα, δικαστής εξέδωσε προσωρινή διαταγή υπέρ της Amazon, απαγορεύοντας στο Πεντάγωνο να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου, του αποκαλούμενου JEDI.

«Είμαστε απογοητευμένοι από αυτήν την καθυστέρηση αλλά πιστεύουμε ότι στο τέλος θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε το αναγκαίο έργο, ώστε εκείνοι που υπηρετούν τη χώρα μας να μπορέσουν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες που χρειάζονται κατεπειγόντως», αντέδρασε ο αντιπρόεδρος της Microsoft, Φρανκ Σόου. «Έχουμε εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Άμυνας», συμπλήρωσε, εκτιμώντας ότι θα αποδειχθεί πως η εταιρεία ανέλαβε το έργο επειδή μπορούσε «να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των στρατιωτών».

Το πρόγραμμα JEDI, διάρκειας 10 ετών, έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό όλων των πληροφοριακών συστημάτων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, σε ένα σύστημα διαχειριζόμενο από τεχνητή νοημοσύνη.

Τον Νοέμβριο, η Amazon έκανε γνωστό ότι σκόπευε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη με αφορμή τον τρόπο που διαχειρίστηκε το Υπουργείο τη διαδικασία υποβολής προσφορών. Στις αρχές της εβδομάδας η εταιρεία επιτέθηκε ευθέως στον Πρόεδρο Τραμπ και σε άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους, απαιτώντας να δώσουν εξηγήσεις για ποιον λόγο ανέλαβε το έργο η Microsoft. «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει επιδείξει άπειρες φορές ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει την ιδιότητά του ως αρχηγός του στρατού για να παρέμβει στη λειτουργία της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης και της απονομής ομοσπονδιακών συμβολαίων, για προσωπικούς σκοπούς», είπε την Δευτέρα ένας εκπρόσωπος του ομίλου. Ως παράδειγμα, ανέφερε δηλώσεις του Τραμπ που μετέφερε ο πρώην Υπουργός Άμυνας, Τζέιμς Μάτις. Σύμφωνα με τον τελευταίο, ο Πρόεδρος του είχε πει να “ξεφορτωθεί” την Amazon, σε μια συζήτηση που είχαν για το συγκεκριμένο έργο.

Ο Τζεφ Μπέζος, ο ιδιοκτήτης της Amazon, δέχεται συχνά φραστικές επιθέσεις από τον Ρεπουμπλικάνο Πρόεδρο, ιδίως επειδή είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτης της Washington Post, μιας από τις εφημερίδες που ασκούν δριμεία κριτική στον Τραμπ και την κυβέρνησή του.