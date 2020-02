Πολιτική

Βουλή: σε μετωπική σύγκρουση οι πολιτικοί αρχηγοί

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή πολιτική σύγκρουση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών αναμένεται να διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα...

Ειδική συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα το πρωί στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, για τα εργασιακά ζητήματα.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 10:00, αύριο το πρωί, θα μιλήσει στη συζήτηση που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για την κυβερνητική πολιτική σχετικά με τα εργασιακά θέματα.

Η διεξαγωγή αυτής της ειδικής συνεδρίασης γίνεται κατόπιν αιτήματος που κατέθεσε ο πρωθυπουργός προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Κρίθηκε μάλιστα απαραίτητη, καθώς είχαν κατατεθεί δύο επίκαιρες ερωτήσεις προς τον πρωθυπουργό για τα εργασιακά ζητήματα, από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα και από τον γενικό γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Στη συνέχεια, στις 16:00, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Werner Hoyer.