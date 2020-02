Κοινωνία

Μπαλάσκας στον ΑΝΤ1: θα περάσει “όμορφα” στη φυλακή ο αστυνομικός - ληστής (βίντεο)

Καταδίκασε έντονα τις πράξεις του αστυνομικού, που έκανε ληστείες με το υπηρεσιακό του όπλο.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 29χρονος Αστυφύλακας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Λίγο πριν από τη σύλληψή του είχε διαπράξει δύο ένοπλες ληστείες σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Περιστέρι και σε περίπτερο στο Γαλάτσι, από όπου αφαίρεσε συνολικά 690 ευρώ.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι από τον περασμένο Δεκέμβρη, είχε διαπράξει άλλες εννέα ένοπλες ληστείες σε οκτώ πρατήρια υγρών καυσίμων και σε περίπτερο, σε Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Ηλιούπολη και Γαλάτσι, από όπου αφαίρεσε συνολικά περίπου 4.400 ευρώ.

Για το περιστατικό μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο συνδικαλιστής της ΕΛΑΣ, Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος καταδίκασε με έντονο τρόπο τις πράξεις του συναδέλφου του, τις οποίες χαρακτήρισε «απαράδεκτες».

«Δεν μπορεί να αμαυρώνει 57.000 συναδέλφους του. Δεν μπορώ να ακούω ότι αστυνομικός είναι ληστής. Δεν μπορεί να φοράει τη στολή, να παίρνει το υπηρεσιακό όπλο και να κάνει ληστείες σε περιπτεράδες».

Μάλιστα, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί ότι είναι όμορφος... «Όταν είσαι όμορφος και αστυνομικός, θα περάσεις πολύ όμορφα στη φυλακή» είπε με νόημα...