Κόσμος

Φονική έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκε κι άλλο ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη βυτιοφόρου στο Περού. Δέκα τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Στους τριάντα αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων της έκρηξης βυτιοφόρου που μετέφερε αέριο, σε προάστιο της Λίμας την 23η Ιανουαρίου, στο Περού.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός των θυμάτων της έκρηξης, που είχε δημοσιοποιηθεί την περασμένη εβδομάδα, έκανε λόγο για 23 νεκρούς.

Περίπου πενήντα άνθρωποι είχαν υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα όταν έγινε το δυστύχημα, όπως υπενθυμίζει το ΑΜΠΕ.

«Θα πάμε σε όλα τα νοσοκομεία όπου βρίσκονται τραυματίες» είπε χθες Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας Ουάλτερ Μάρτος, ο οποίος ανέλαβε τον συντονισμό της αρωγής στα θύματα. Πάνω από δέκα τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται στη Λίμα.

Η έκρηξη προκλήθηκε έπειτα από διαρροή αερίου από το βυτίο του φορτηγού, το οποίο περιείχε 10.000 λίτρα καυσίμου. Μια βαλβίδα φαίνεται πως άνοιξε όταν έπεσε σε λακκούβα. Η φωτιά εξαπλώθηκε αστραπιαία. Χρειάστηκε να επιχειρήσουν 13 οχήματα του πυροσβεστικού σώματος του Περού για να κατασβεστεί η πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε δεκαπέντε κατοικίες.

Ο οδηγός του φορτηγού, ο 74χρονος Λουίς Γκουσμάν, που αρχικά είχε ανακοινωθεί πως συγκαταλεγόταν στους νεκρούς, τελικά αποδείχθηκε ότι επέζησε και του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πολλαπλές ανθρωποκτονίες από αμέλεια.