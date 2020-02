Κοινωνία

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στη Μενάνδρου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας μετά την αιματηρή συμπλοκή, το μεσημέρι της Πέμπτης... Δεκάδες προσαγωγές...

Αστυνομική επιχείρηση, μεγάλης κλίμακας, ξεκίνησε νωρίς το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, πέριξ της οδού Μενάνδρου, όπου χθες σημειώθηκε αιματηρή συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών - Αφγανών με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Αφγανού και τον πολύ σοβαρό τραυματισμό ομοεθνή του.

Περισσότερες από 129 προσαγωγές έχουν γίνει έως το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες της χθεσινής συμπλοκής, ενώ πραγματοποιούνται και άλλοι δεκάδες έλεγχοι σε άτομα που βρίσκονται στην περιοχή.

Στην συμπλοκή, που έγινε για ξεκαθάρισμα λογαριασμών σχετικά με ναρκωτικά και λαθραία τσιγάρα, έπεσαν πυροβολισμοί, ενώ χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια, ρόπαλα και άλλα αντικείμενα.

Το χρονικό του φονικού

Χθες το μεσημέρι, στη συμβολή των οδών Σαπφούς και Μενάνδρου, στην περιοχή της Ομόνοιας σημειώθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών με έναν νεκρό και έναν τραυματία.

Η συμπλοκή σημειώθηκε ανάμεσα σε ομάδες Πακιστανών και Αφγανών για τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων και ναρκωτικών. Στη συμπλοκή συμμετείχαν περίπου 40 άτομα με όπλα, μαχαίρια, λοστούς και ρόπαλα. Μετά τη στιγμή της δολοφονίας ο δράστης, διέφυγε από το σημείο.

Χρυσοχοϊδης: Οι δράστες είναι γνωστοί και θα συλληφθούν

Για το περιστατικό μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε συνέντευξή του στα "Αποτυπώματα" , προαναγγέλλοντας συλλήψεις. Ο υπουργός ανέφερε ότι οι δράστες είναι γνωστοί και θα συλληφθούν και υπογράμμισε ότι «δέσμευση του αι της κυβέρνησης, στους κατοίκους της Αθήνας και της Ελλάδας, είναι το έγκλημα αυτού του είδους θα εκλείψει από τη χώρα».

Για την εγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας μίλησε στο ΘΕΜΑ 104,6 ο πρόεδρος του Σωματείου Ειδικών Φρουρών της Αστυνομίας Βασίλης Ντούμας. "Το κέντρο της Αθήνας έχει γκετοποιηθεί και από το κομμάτι του εμπορίου και της χρήσης ναρκωτικών" ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ντούμας και το χαρακτήρισε σημείο συνάντησης και σημείο ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών αυτών που λειτουργούν με την παρανομία και το παρεμπόριο. Τα περισσότερα από αυτά που συμβαίνουν στις υποβαθμισμένες πλέον, όπως είπε ο κ. Ντούμας, περιοχές του κέντρου δεν εμπίπτουν στο κομμάτι της αστυνόμευσης διότι όπως εξήγησε "όταν έχουμε 40.000 κόσμο στο κέντρο της Αθήνας, οποίος δεν έχει καταγραφεί, δεν υπάρχει πουθενά και μεταξύ αυτών είναι κάποιοι κακοποιοί που έφυγαν από τον τόπο τους γιατί έχουν διαπράξει εγκλήματα και ήρθαν εδώ για να κάνουν το ίδιο".

Σε καμία περίπτωση, επεσήμανε ο κ Ντούμας, η λύση δεν είναι η αστυνόμευση αλλά το κράτος πρόνοιας καθώς "δεν ψάχνουμε έναν διαιτητή ή έναν διαχειριστή σε αυτό το τοπίο που είναι η αστυνομία, πρέπει να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του, αν δεν λειτουργήσουν όλοι οι φορείς που πρέπει να διώξουν και να καθαρίσουν το τοπίο ειρηνικά και όχι μόνο με την καταστολή, δε θα απαλλαγούμε ποτέ από αυτό το τοπίο στο κέντρο της Αθήνας και μην περιμένουμε μόνο από την Ελληνική Αστυνομία".