Κοινωνία

Συνελήφθη επικίνδυνος δραπέτης – Εμπλέκεται σε ένοπλες ληστείες

Με την απειλή όπλου είχε "ρημάξει" ξενοδοχεία της Αττικής. Πού τον εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Ένας Αλβανός, δραπέτης φυλακών, συνελήφθη, στο Νέο Ηράκλειο, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενος για ληστείες κατά συρροή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 31χρονος δράστης, από τις αρχές του χρόνου, διέπραττε συστηματικά ένοπλες ληστείες σε ξενοδοχεία ημιδιαμονής, σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Ειδικότερα, πήγαινε στα ξενοδοχεία προσποιούμενος τον πελάτη και αφού ακινητοποιούσε με την απειλή πιστολιού τούς υπαλλήλους, αφαιρούσε χρήματα τόσο από τα ταμεία όσο και από χρηματοκιβώτια και στη συνέχεια διέφευγε.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα με ενσωματωμένο φιαλίδιο

(4) φιαλίδια αερίου

συσκευασία με πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιασθεί εννέα (9) περιπτώσεις, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων παρόμοιων ληστειών συνεχίζεται.

Σημειώνεται ότι ο 31χρονος έχει συλληφθεί κατά το παρελθόν για ένοπλες ληστείες, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, επικίνδυνη σωματική βλάβη καθώς και για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Για τα παραπάνω αδικήματα είχε καταδικασθεί και εξέτιε ποινή κάθειρξης (15) ετών σε Κατάστημα Κράτησης, από το οποίο έλαβε άδεια την οποία παραβίασε και από 3-12-2019 αναζητούνταν ως δραπέτης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.