Οικονομία

“Κόκκινα” δάνεια: τέσσερις κινήσεις του ΥΠΟΙΚ για την αντιμετώπισή τους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η αντιμετώπιση της υπερχρέωσης πολιτών και επιχειρήσεων αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου Οικονομικών, τόνισε ο κ. Σταϊκούρας.

Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ιδιωτών και επιχειρήσεων, με στόχο την επιστροφή σε καθεστώς βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Οικονομικών απέστειλε επιστολή στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020, με την οποία ζητά τη χορήγηση στοιχείων αναφορικά με τις ρυθμίσεις των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη στην κύρια κατοικία, στο πλαίσιο του νόμου 4605/2019 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθώς και την κατάθεση προτάσεων εν όψει του γεγονότος ότι παρατηρείται απόκλιση μεταξύ του ενδιαφέροντος που σημειώνεται για την κατάθεση αίτησης και του μικρού αριθμού των οριστικά υποβληθεισών προτάσεων.

Παράλληλα, πραγματοποίησε σύσκεψη με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, κατά την οποία ζητήθηκε ενημέρωση αναφορικά με την πορεία αναδιάρθρωσης δανείων, τόσο στο πλαίσιο των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης, όσο και διμερών απευθείας ρυθμίσεων με δανειολήπτες, ενώ χορηγήθηκαν στοιχεία των ρυθμίσεων που ολοκληρώθηκαν, με αναφορά σε συνολικό αριθμό ρυθμίσεων και όγκο δανείων.

Τρίτον, προχωρά σε έρευνα, μέσω αποστολής e-mails σε 42.107 χρήστες της πλατφόρμας, προκειμένου να διευκρινιστούν οι λόγοι για τους οποίους δεν προέβησαν στην οριστική υποβολή αιτήσεως για να λάβουν ρύθμιση του δανείου και συνακόλουθα να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους. Αυτοί οι δανειολήπτες, αν και προχώρησαν στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού τους απορρήτου, δεν ολοκλήρωσαν ποτέ την αίτησή τους στην πλατφόρμα (βλέπετε Συνημμένο Έγγραφο 2).

Τέλος, απέστειλε επιστολή απευθυνόμενη στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τις τράπεζες, τον ειδικό εκκαθαριστή PQH καθώς και το σύνολο των αδειοδοτημένων εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, προκειμένου να χορηγούνται σε εβδομαδιαία βάση στοιχεία των ρυθμίσεων που πραγματοποιούνται με δανειολήπτες (βλέπετε Συνημμένη Επιστολή 3).

Εξάλλου, θα πραγματοποιηθεί, σήμερα, συνάντηση με την ένωση εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για την πορεία ρύθμισης των δανείων που μεταβιβάστηκαν σε αυτές.

"Η αντιμετώπιση της υπερχρέωσης πολιτών και επιχειρήσεων αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου Οικονομικών" τονίζει ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και προσθέτει: Στο πλαίσιο αυτό, με στοχευμένες δράσεις, αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα το μείζον κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στόχος μας είναι η αντιμετώπισή του με κοινωνική ευαισθησία, σεβασμό στα ευάλωτα νοικοκυριά και στους φορολογούμενους πολίτες. Δίνοντας ευκαιρία για μία νέα αρχή, μειώνοντας τις ανισότητες με τον εντοπισμό και την πάταξη των στρατηγικών κακοπληρωτών και αποκαθιστώντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα".