Αθλητικά

Δεύτερος ύποπτος αγώνας στο “μικροσκόπιο” της Αστυνομίας

Πρόκειται για παιχνίδι που διεξήχθη το Νοέμβριο του 2019 μεταξύ της Πάφου και της Αγίας Νάπας για το κύπελλο...

Παραμένει ο σάλος στο κυπριακό ποδόσφαιρο μετά τη σύλληψη διαιτητή και ενός προέδρου ομάδας της Β' κατηγορίας, ως υπόπτους προς διευκόλυνση ερευνών, που αφορούν χειραγώγηση αγώνων.

Πρόκειται για τον διαιτητή του αγώνα Οθέλλος – Αγίας Νάπας, Ανδρέα Κωνσταντίνου, και του προέδρου της Αγ. Νάπας και πρώην διεθνή διαιτητή, Δημήτρη Μασιά.

Στο μεταξύ, στο «μικροσκόπιο» των αρχών είναι και δεύτερη υπόθεση για αγώνα που φέρεται να εμπλέκονται ο πρόεδρος της Αγίας Νάπας και ο συγκεκριμένος διαιτητής.

Πρόκειται για παιχνίδι που διεξήχθη το Νοέμβριο του 2019 μεταξύ της Πάφου και της Αγίας Νάπας για το κύπελλο και για το οποίο η UEFA ενημέρωσε την κυπριακή ομοσπονδία ότι υπήρχε έντονη στοιχηματική δραστηριότητα.

Οι αρχές διερευνούν κατά πόσο και σε αυτό τον αγώνα υπήρχε ύποπτη προσυνεννόηση μεταξύ Μασιά και Κωνσταντίνου.