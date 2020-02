Αθλητικά

Super League: φουντώνει η “μάχη” για μια θέση στα Play Off

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός αναμένεται εύκολα ή δύσκολα να φτάσουν σε νέες νίκες...

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ συνεχίζουν τη δική τους «μάχη» για την κατάκτηση της κορυφής τη στιγμή που... φουντώνει η μάχη για μια θέση στα Play Off της Super League.

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος θέλει την Ξάνθη να υποδέχεται τη Λαμία το απόγευμα της Κυριακής (16/2, 17:15) και μια ημέρα αργότερα ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Ατρόμητο (17/2, 19:30) σε ένα σύμπλεγμα επτά ομάδων που βρίσκονται σε απόσταση τριών βαθμών και διεκδικούν, ουσιαστικά, ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο!

Νωρίτερα, το Σάββατο (15/2), ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός αναμένεται εύκολα ή δύσκολα να φτάσουν σε νέες νίκες - μετά τις προκρίσεις τους στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας - καθώς κοντράρονται με τους «πληγωμένους» λόγω των πολλών απουσιών Λάρισα και Πανιώνιο, αντίστοιχα.

Την Κυριακή, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τον Παναιτωλικό που θα έχει, περισσότερο, το μυαλό του στη ρεβάνς της ερχόμενης Τετάρτης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στην ΑΕΚ. Η «Ένωση» ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ανεβασμένο Άρη ενώ στο Πανθεσσαλικό, Βόλος και Αστέρας Τρίπολης θα παίξουν τα ρέστα τους για την έκτη θέση.

*H Super League αφιερώνει την 24η αγωνιστική στην εκστρατεία στήριξης των παιδιών που νοσούν από καρκίνο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου

17:15 Λάρισα – ΠΑΟΚ

19:30 Ολυμπιακός – Πανιώνιος

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου

15:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

17:15 Ξάνθη – Λαμία

17:15 ΝΠΣ Βόλος – Αστέρας Τρίπολης

19:30 Άρης – ΑΕΚ

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου

19:30 ΟΦΗ – Ατρόμητος

Η βαθμολογία (μετά από 23 αγώνες):

Ολυμπιακός 57 46-9 ΠΑΟΚ 55 47-20 ΑΕΚ 44 37-21 Παναθηναϊκός 37 27-20 Άρης 33 35-27 ΟΦΗ 28 31-32 (4) Ξάνθη 28 20-30 (1) Ατρόμητος 26 28-34 (11) Αστέρας Τρίπολης 26 31-33 (5) Λάρισα 26 24-31 (5) ΝΠΣ Βόλος 26 22-37 (2) Λαμία 25 17-28 Παναιτωλικός 14 18-37 Πανιώνιος 10 15-39

*Ο Πανιώνιος άρχισε την σεζόν με -6 βαθμούς.