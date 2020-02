Τοπικά Νέα

Βίντεο σοκ από παράσυρση πεζής στη Θεσσαλονίκη

Η άτυχη γυναίκα επιχείρησε να περάσει τον δρόμο εκτός διάβασης στο κέντρο της πόλης...

Τη σοκαριστική στιγμή που αυτοκίνητο παρασέρνει νεαρή γυναίκα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καταγράφει βίντεο που βλέπει το "φως" της δημοσιότητας.

Το βίντεο, το οποίο έστειλε περιήλθε στην κατοχή του voria.gr, δείχνει καρέ καρέ την παράσυρση της άτυχης γυναίκας, η οποία φαίνεται να επιχείρησε να περάσει τον δρόμο επί της οδού Εγνατίας, στο ύψος της Αγ. Σοφίας, εκτός διάβασης, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το διερχόμενο όχημα.

Αμέσως, ο οδηγός φαίνεται να βγαίνει από το όχημα για να βοηθήσει τη νεαρή, όπως άλλωστε έκαναν και περαστικοί.

Η κοπέλα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.