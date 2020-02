Πολιτική

Μητσοτάκης: προτεραιότητα η δημιουργία πολλών καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας

Η καλύτερη κοινωνική πολιτική στη χώρα είναι η δημιουργία πολλών καλών νέων θέσεως εργασίας, είπε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.

«Εμείς πιστεύουμε στην παραγωγή νέου πλούτου στον οποίο θα έχουν μερίδιο όλοι. Δεν πιστεύουμε ότι τα προσωρινά επιδόματα ανακούφισης αποτελούν τη λύση στα προβλήματα της κοινωνικής ανισότητας. Η καλύτερη κοινωνική πολιτική στη χώρα είναι η δημιουργία πολλών καλών νέων θέσεως εργασίας», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του, κατά τη συζήτηση στη Βουλή με αντικείμενο την κυβερνητική πολιτική για τα εργασιακά θέματα

«Δεν υπάρχει ισχυρή χώρα χωρίς ισχυρές επιχειρήσεις. Δεν μπορούν όμως να υπάρχουν ακμαίες επιχειρήσεις χωρίς ικανοποιημένους εργαζόμενους. Αυτή ήταν και η Συμφωνία Αλήθειας που υπογράψαμε με τον κόσμο των επιχειρήσεων προεκλογικά. Είπα ξεκάθαρα ότι εμείς μειώνουμε τους φόρους, απλοποιούμε το αδειοδοτικό περιβάλλον, διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις στο μέτωπο της ρευστότητας και οι επιχειρήσεις με τη σειρά τους έχουν υποχρέωση να επενδύουν στην πατρίδα μας και πρωτίστως να φροντίζουν τους εργαζόμενους τους. Αυτή τη Συμφωνία αλήθειας τηρούμε απαρέγκλιτα στους επτά μήνες που είμαστε στην κυβέρνηση» πρόσθεσε.

«H δημιουργία πολλών καλοπληρωμένων θέσεων αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα», τόνισε επίσης και πρόσθεσε: «εγώ θα κλείνω την πόρτα στους διορισμούς από το παράθυρο».

Τα έξι ψέματα του Αλέξη Τσίπρα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή με αντικείμενο την κυβερνητική πολιτική στα εργασιακά θέματα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ότι περιγράφει, στην ερώτησή του, μία στρεβλή εικόνα της πραγματικότητας με ψέματα και ανακρίβειες.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε στις αιτιάσεις του κ. Τσίπρα λέγοντας: «Ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει αύξηση της ανεργίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία τον Νοέμβριο υποχώρησε στο 16,5% από το 18,6% του αντίστοιχου μήνα επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερη ανακρίβεια, υποκριτικά εξακολουθεί να μιλάει για ρεκόρ απολύσεων. Η αλήθεια είναι ότι αντί για απολύσεις τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν και για την ακρίβεια είναι 65.718 περισσότεροι από πέρυσι. Όπως περισσότερες είναι και οι επιχειρήσεις που τους απασχολούν. Τρίτο ψέμα: Διατείνεται η αξιωματική αντιπολίτευση ότι τάχα υποβαθμίστηκε η Επιθεώρηση Εργασίας και έτσι ανθεί η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας. Η αλήθεια είναι ότι το 2ο εξάμηνο του 2019 έγιναν 1.000 έλεγχοι περισσότεροι από το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Τέταρτο ψέμα: Υποστηρίζει ότι χάνονται μόνιμες θέσεις εργασίας υπέρ της μερικής και της εκ περιτροπής απασχόλησης. Η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουμε 1.374.482 μόνιμους εργαζόμενους, 65.718 περισσότερους από πέρυσι και για πρώτη φορά μετά την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ σημειώνεται αύξηση του μεριδίου της πλήρους απασχόλησης στη συνολική απασχόληση. Πέμπτο ψέμα: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι καταστρατηγούνται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η αλήθεια είναι ότι εξαίρεση προβλέπεται μόνο εάν οι ίδιοι οι κοινωνικοί εταίροι αποφασίσουν να σώσουν μία επιχείρηση. Και έκτο ψέμα, η υποτιθέμενη μη επέκταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, αναφερόμενος στους 5.500 επιστήμονες, οι οποίοι εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ».

«Δεν γνωρίζετε ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι υπέγραψαν μία σύμβαση ορισμένου χρόνου; Δεν γνωρίζετε ότι η προκήρυξη που βγάλατε εσείς αναφέρει ότι παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες;» τόνισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Εακολουθείτε να κοροϊδεύετε τους νέους συμπολίτες μας κλείνοντας το μάτι σε παράνομα βολέματα. Εγώ πάλι θα επιμείνω, θα κλείνω την πόρτα στους διορισμούς από το παράθυρο. Να λοιπόν ποιος πρεσβεύει το παλιό και ποιος πρεσβεύει το νέο».