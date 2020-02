Πολιτική

Τσίπρας σε Μητσοτάκη: εξαπατήσατε τον ελληνικό λαό

Κατηγόρησε για "λαθροχειρία" τον πρωθυπουργό, στον οποίο τόνισε ότι έταξε "λαγούς με πετραχείλια" στον ελληνικό λαό...

Για «απόλυτο πισωγύρισμα στην εποχή των μνημονίων σε ό,τι αφορά τη θέση, το βιοτικό επίπεδο και τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων», κατηγόρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας την κυβέρνηση, ξεκινώντας την ομιλία του στην Βουλή, ενώ για την ομιλία του πρωθυπουργού είπε ότι «ήταν εκτός τόπου και χρόνου».

Ανέφερε ότι ήδη έχουν διαψευστεί οι υποσχέσεις για ανάπτυξη της τάξης του 4% και συμπλήρωσε ότι, δεν είδαμε ούτε τις μπουλντόζες στο Ελληνικό, ούτε επενδύσεις και πολλές και καλές δουλειές. Υποστήριξε ακόμη ότι «η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, η άρση προστατευτικών διατάξεων για τους εργαζόμενους και τελικά η μείωση του μέσου μισθού», είναι στον πυρήνα της αντίληψης της ΝΔ για την ανάπτυξη.

Κατηγόρησε δε για "λαθροχειρία" τον πρωθυπουργό για τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευσε τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ για την απασχόληση και την ανεργία. «Εσείς τάξατε λαγούς με πετραχείλια και εξαπατήσατε τον ελληνικό λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «κάνετε μία βόλτα στην αγορά στα καταστήματα για να δείτε ποιά είναι η εικόνα στην αγορά. Η χειρότερη περίοδος των τελευταίων χρόνων ήταν η φετινή με πτώση 30%».

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας επανέφερε την πρόταστή του για αύξηση του κατώτερου μισθού, ενώ προκάλεσε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να εφαρμόσει τη δική του πρόταση για αύξηση διπλάσια από τον ρυθμό ανάπτυξης, όπως υποσχόταν προεκλογικά. Σημείωσε, βέβαια, ότι η πρόβλεψη του κ. Μητσοτάκη για 4% ανάπτυξη διαψεύστηκε αλλά ας κάνει το διπλάσιο από το 2,7% που προβλέπει ο φετινός προυπολογισμός.

«Στη δική μας προοπτική δεν υπάρχει ευημερία χωρίς στήριξη των μισθών, χωρίς μια ρυθμισμένη αγορά εργασίας», ανέφερε ο κ. Τσίπρας, ενώ κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι υπακούει στις υποδείξεις του ΣΕΒ. Του καταλόγισε ότι «κάνει δώρα στις μεγάλες επιχειρήσεις υπάγοντάς τες σε προκλητικά ευνοϊκό καθεστώς καθώς και στους συστηματικούς παραβάτες μειώνοντας τα πρόσιμα και σ' αυτούς».

Τα 8 χτυπήματα της κυβέρνησης στον κόσμο της εργασίας

Μιλώντας για τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε: «Όχι μόνο καταφέραμε να μειώσουμε την ανεργία κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες αλλά την ίδια στιγμή από το 2018 και μετά από 10 ολόκληρα χρόνια ξεκίνησε η αύξηση του μέσου μισθού. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Ιουλίου του 2019, μέσα σε έναν χρόνο ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 4,6%». Ακολούθως, καταλόγισε επίθεση με «πρωτοφανή σφοδρότητα σε όλες τις κατακτήσεις των προηγούμενων ετών και θρασυδειλία» και παρέθεσε τα «οκτώ χτυπήματα της κυβέρνησης στον κόσμο της εργασίας»:

«Χτύπημα πρώτο και πρώτη σας προτεραιότητα, μόλις αναλάβατε την κυβέρνηση, η υποβάθμιση του σώματος επιθεώρησης εργασίας... Τα επόμενα δύο χτυπήματα ήρθαν μαζί...μιλώ φυσικά για την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης εργαζομένων που ισχύει σε όλη την Ευρώπη αλλά και την κατάργηση των μέτρων προστασίας των εργολαβικών εργαζομένων. Το τέταρτο χτύπημα: Εκ νέου διάλυση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων με την πρόβλεψη να εξαιρούνται από τις αρχές τις επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης επιχειρήσεις χωρίς ουσιαστικό λόγο αλλά και δημιουργία ζωνών φτηνότερης εργασίας μέσω τοπικών συμβάσεων. Κάνατε, δηλαδή, αυτό που ούτε το ΔΝΤ δεν είχε καταφέρει να πετύχει. Δημιουργήσατε Ειδικές Οικονομικές Ζώνες.

Χτύπημα πέμπτο: Καταργήσατε το δικαίωμα των εργαζομένων για προσφυγή στη διαιτησία. Χτύπημα έκτο: Με μια υπουργική απόφαση στα μουλωχτά, όπως συνηθίζετε, μειώσατε τα πρόστιμα για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας ενώ αυξήσατε το όριο των νόμιμων υπερωριών κατά 60%. Χτύπημα έβδομο: Αρνηθήκατε να συνεχίσετε το πρόγραμμα κατά του brain drain που υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ για την εργασία 5.500 νέων επιστημόνων σε κρίσιμους τομείς του Δημοσίου, οδηγώντας τους στην ανεργία και τη μετανάστευση. Χτύπημα όγδοο: Μείωσατε δραστικά τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ για τα προγράμματα καταπολέμησης ανεργίας.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της πολιτικής της κυβέρνησης σε αυτούς τους επτά μήνες επισημαίνοντας: «Χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη σύντομη αλλά μεστή θητεία σας: Κατάργηση με νόμο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στη ΔΕΗ για τους νεοπροσλαμβανόμενους. Κατάργηση με νόμο λίγες μέρες πριν του κανονισμού εργασίας στα ΚΤΕΛ ώστε πια να αποφασίζουν μονομερώς οι εργοδότες για όλα. Στον κλάδο του τουρισμού και επισιτισμού, μετά την απορρύθμιση Βρούτση δεν επεκτείνεται και δεν γίνεται υποχρεωτική η κλαδική σύμβαση και έτσι μένουν έκθετοι και ακάλυπτοι 400.000 σκληρά εργαζόμενοι στα πιο επισφαλή επαγγελμάτα: Σερβιτόροι, μάγειρες, ντελίβερι... Το νέο, δηλαδή, πρεκαριάτο καταδικάζεται στην ανασφάλεια με τη δική σας υπογραφή. Και όλα αυτά δεν είναι παρά η αρχή μιας σκοτεινής περιόδου για τους εργαζόμενους. Γιατί όχι μόνο τα συγκεκριμένα παραδείγματα αλλά και η μεγάλη εικόνα είναι δραματική. Το εφτάμηνο της διακυβέρνησής σας με τις πολλές και καλές δουλειές είναι το χειρότερο εφτάμηνο από τότε που καταγράφει το σύστημα Εργάνη: Οι απώλειες των θέσεων εργασίας έχουν φτάσει τις 186.000. Εξαιρετικό ισοζύγιο! Ενώ επιδεινώνεται και η σχέση πλήρους και μερικής απασχόλησης με άυξηση της μερικής και εκ περιτροπής εργασίας».

Κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας προέβλεψε: «Το κλίμα αυτό που έχετε δημιουργήσει, οι συνθήκες γαλέρας που κερδίζουν διαρκώς έδαφος στην αυγή αυτής της "χρυσής περιόδου" για τους εργαζόμενους θα βαίνει διαρκώς επιδεινούμενο. Δεκάδες μεγάλες εταιρείες προετοιμάζονται για μετακινήσεις προσωπικού με μειωμένους μισθούς και χωρίς δικαιώματα σε θυγατρικές εταιρείες και εργολάβους, κάνοντας τις σχέσεις εργασίας λάστιχο. Προς όφελος πάντα των εργοδοτών και της εύκολης κερδοφορίας. Αυτό είναι το αναπτυξιακό σας μοντέλο, αυτές είναι οι πολλές και καλές δουλειές. Και εις ανώτερα».