Οικονομία

Παρεμπόριο: νέο “χτύπημα” στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι κατασχέθηκε και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τους ελεγκτές της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Επιχείρηση για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου έγινε την Πέμπτη στο κέντρο της Αθήνας, υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου πραγματοποιήθηκαν 12 έλεγχοι με τη συμμετοχή των ελεγκτών της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 691 τεμάχια βιομηχανικών ειδών.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν πρόστιμα για έλλειψη αδείας εμπορίας, παραστατικών και ενδείξεων σε πινακίδα συνολικού ύψους 9.700 ευρώ, ενώ σε μία περίπτωση κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία για έλλειψη αδείας εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων.