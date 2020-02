Life

“Το Καφέ της Χαράς”: Αποκλειστικά πλάνα από το επεισόδιο της Παρασκευής (βίντεο)

Επικές ατάκες και γέλιο μέχρι δακρύων "υπόσχεται" το αποψινό επεισόδιο! Πάρτε μια... "γεύση".

Στο σημερινό επεισόδιο της αγαπημένης σειράς "Το Καφέ της Χαράς", η Βάλια επιχειρεί να ανοίξει το παλιό της σπίτι για να το ανακαινίσει.

Όμως αποδεικνύεται ότι έχει γίνει αποθήκη λαθραίων τσιγάρων και καθώς κανείς δεν υποπτεύεται τον Σταύρακα, ο Περίανδρος υποδεικνύει τη Βάλια ως ένοχη και ο αστυνόμος τη συλλαμβάνει.

Μαζί της συλλαμβάνει ως συνεργό της και έναν άσχετο νεαρό που τη ρωτάει προς τα που είναι το δημαρχείο, γιατί απλούστατα έρχεται να πιάσει δουλειά στο δημαρχείο!

Στο πλευρό της Βάλιας σπεύδουν να την στηρίξουν δύο άντρες, ο Μάνος και ο Δημήτριος.

Ο Φατσέας, προσπαθώντας να προσεγγίσει ξανά τη Σταυρούλα, δέχεται δουλειά στην υπηρεσία ανακύκλωσης του Δήμου και σαν νεόκοπος φανατίζεται με την ανακύκλωση...

Δείτε πλάνα που εξασφάλισε αποκλειστικά η εκπομπή "Το Πρωινό":