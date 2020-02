Οικονομία

Σκυλακάκης: θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος και το 2020

Υπάρχει, όπως φαίνεται, δημοσιονομικός χώρος, έστω μικρός και το 2020, σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Σύμφωνα με το υφυπουργό Δημοσιονομικής Πολιτικής, το 2019 θα υπάρξει υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα και οι περυσινές επιδόσεις αναμένεται πως θα έχουν carry-over στον φετινό προϋπολογισμό.

Το μέγεθος αυτής της θετικής επίδρασης στον τρέχοντα προϋπολογισμό, ο οποίος έχει καταρτιστεί με παραδοχές οριακής μόνον υπέρβασης του στόχου του 3,5%, αναμένεται να ποσοτικοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες, δίνοντας τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να ξεκινήσει τις ασκήσεις αξιοποίησης αυτού του έξτρα χώρου στην κατεύθυνση μείωσης των φόρων που έχει εξαγγείλει.

Ο κ. Σκυλακάκης με τις δηλώσεις του επιβεβαίωσε πρακτικά πως αναμένονται θετικές εξελίξεις τον Ιούνιο σε δυο από τα τρία αιτήματα που έχει θέσει στο τραπέζι των θεσμών η κυβέρνηση, για εξαίρεση δαπανών προσφυγικών ροών από τη μέτρηση του πρωτογενούς πλεονάσματαος, αλλαγή χρήσης των κερδών από ANFAs και SMPs και δημιουργία «γέφυρας» πλεονασμάτων (smoothing mechanism).

Επέρριψε ευθύνες μάλιστα στην προηγούμενη κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν διεκδίκησε αλλαγή χρήσης των κερδών από ελληνικά ομόλογα, όπως προέβλεπε η απόφαση του Eurogroup 2018. Ανέφερε, τέλος, ότι στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα θα διαφανεί πώς θα χρησιμοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος τα επόμενα χρόνια.