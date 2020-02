Πολιτική

Γεννηματά: δέκα πληγές από την κυβερνητική πολιτική

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Άσκησε έντονη κριτική και στην κυβέρνηση τους τελευταίους οκτώ μήνες και στον ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε επί 4,5 χρόνια για τη κατάσταση που έχουν διαμορφώσει στην αγορά εργασίας.

Μοντέλο ανάπτυξης με φθηνή εργασία είναι καταδικασμένο να αποτύχει, υποστήριξε η Φώφη Γεννηματά, στην ομιλία της στη Βουλή για τις εργασιακές σχέσεις και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τους ανέργους αφήνοντας την αντιμετώπιση της ανεργίας στην λειτουργία της αγοράς. Άσκησε έντονη κριτική και στην κυβέρνηση τους τελευταίους οκτώ μήνες και στον ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε επί 4,5 χρόνια για τη κατάσταση που έχουν διαμορφώσει στην αγορά εργασίας.

«Δεν περιμένουμε να δώσετε λύσεις στα προβλήματα των εργαζομένων γιατί η παράταξή σας είναι πάντα απέναντι τους. Μόνο εμείς η δημοκρατική παράταξη είμαστε το αποκούμπι τους», τόνισε η κ. Γεννηματά και περιέγραψε τις δέκα (10) πληγές – όπως είπε - που προκαλεί η κυβερνητική πολιτική σ΄ όλες τις πλευρές της εργασιακής δραστηριότητας.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ απάντησε στον κ. Μητσοτάκη, που είπε ότι μαζί με το ΠΑΣΟΚ ψήφισε η ΝΔ το 2013 τον κατώτατο μισθό αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα που προτείνει αύξηση 7,5+7,5% τα επόμενα δύο χρόνια. «Ήταν μνημονιακή υποχρέωση και το ξέρετε. Το άφησε και ο κ. Τσίπρας», σχολίασε η Φώφη Γεννηματά και απευθυνόμενη στα δύο κόμματα υπογράμμισε: «Σταματήστε το ανατολίτικο παζάρι για τον κατώτατο μισθό. Μπορεί να αυξηθεί με απόφαση των κοινωνικών εταίρων με ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Εκείνοι γνωρίζουν πολύ καλά».

«Δεν χρειάζεται καμία βοήθεια στην εφαρμογή της πολιτικής της η κυβέρνηση πέραν αυτής που της προσέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβερνούσε», ανέφερε η κ. Γεννηματά και πρόσθεσε ότι έχει τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση που επικρατεί με το 3ο αχρείαστο μνημόνιο που συμφώνησε.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ ότι βλέπει τα συνδικάτα ως εχθρό και κατασυκοφαντούνται οι κινητοποιήσεις τους με εντολή του Μαξίμου. Υποστήριξε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου για το Ασφαλιστικό ζει και βασιλεύει και η κυβέρνηση περιορίζεται σε μακιγιάζ του, ενώ για τη ΛΑΡΚΟ ανέφερε ότι δεν εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι.

Εφιαλτικά τα στοιχεία για την ανεργία

«Τα στοιχεία για την ανεργία είναι εφιαλτικά και κανείς από αυτό το έδρανο δεν μπορεί να δηλώνει ικανοποιημένος» τόνισε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, στην ομιλία της στην Βουλή, στη συζήτηση που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη για εργασιακά θέματα.

Η κ. Γεννηματά απαντώντας στον πρωθυπουργό και επικαλούμενη «τα νούμερα», που είναι, όπως είπε «αποκαλυπτικά», έκανε λόγο για «το νέο μεγάλο πρόβλημα» που είναι οι «εργαζόμενοι φτωχοί», ενώ σημείωσε πως «με τις φορολογικές ελαφρύνσεις διευκολύνετε τους επιχειρηματίες και επιβαρύνετε τους εργαζόμενους».

«Αν όσα ακούσαμε την προηγούμενη ώρα είχαν πράγματι γίνει, δεν θα είχαμε τίποτα να συζητήσουμε σήμερα εδώ. Όλα θα ήταν λυμένα», είπε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «υπονομεύει» τις «κλαδικές συλλογικές συμβάσεις» και ενθαρρύνει «τον αθέμιτο ανταγωνισμό».

«Εγκαταλείπετε τους άνεργους στην τύχη τους» σημείωσε ακόμη, λέγοντας πως θα περιμένει να δει πώς θα υλοποιηθούν οι εξαγγελίες που ακούστηκαν σήμερα.