Κοινωνία

“Αγριεύει” ο καιρός μετά το “μίνι” καλοκαίρι (χάρτες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες. Ισχυρά φαινόμενα και στην Αττική. Πότε θα "χτυπήσει" η κακοκαιρία.

Άστατος αναμένεται ο καιρός έως αύριο Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι ασθενείς βροχές, που σημειώνονται στα δυτικά και βορειοδυτικά από τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, θα ενισχυθούν σταδιακά έως το μεσημέρι, οπότε αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες.

Στη συνέχεια και έως τη νύχτα της Παρασκευής τα φαινόμενα θα επηρεάσουν σχεδόν το σύνολο της ηπειρωτικής χώρας και τα Δωδεκάνησα, με τα ισχυρότερα να εντοπίζονται στα δυτικά ηπειρωτικά. Από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και το Αιγαίο, οι οποίες στις νησιωτικές περιοχές και στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Βαθμιαία και έως το βράδυ του Σαββάτου τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και δευτερευόντως στα νοτιοανατολικά ηπειρωτικά.

Στην Αττική αναμένονται βροχές από το μεσημέρι της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου, οι οποίες κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής θα είναι κατά τόπους ισχυρές και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες από το μεσημέρι της Παρασκευής έως τις πρώτες ώρες του Σαββάτου.

Οι άνεμοι, αρχικά νοτίων διευθύνσεων έως επτά μποφόρ, που θα πνέουν στα πελάγη την Παρασκευή, θα στραφούν σε βόρειους ίδιας έντασης από το βράδυ της Παρασκευής στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα στραφούν σε βόρειους οκτώ έως εννέα μποφόρ μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή των Δωδεκανήσων, όπου οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις κατά το μεγαλύτερο μέρος του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.