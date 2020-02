Πολιτική

Στην διάσκεψη του Μονάχου συνεχίζεται ο διπλωματικός “μαραθώνιος”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σειρά συναντήσεων του Νίκου Δένδια στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας, στο Μόναχο.

Στο Μόναχο βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της 56ης Διάσκεψης Ασφαλείας.

Στο περιθώριο των εργασιών της Διάσκεψης ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί στις 15:30 (τοπική ώρα) με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Επίσης, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους ομολόγους του από τη Βόρεια Μακεδονία, το Κουβέιτ και τη Λιθουανία, καθώς και με τον υπουργό Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Θα συναντηθεί, ακόμη, με τη συμπρόεδρο του Κόμματος των Πρασίνων της Γερμανίας, A. Baerbock και τον αντιπρόεδρο της Kοινοβουλευτικής Ομάδας του CDU/CSU, Johann Wadephul.

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης, ο κ. Δένδιας θα μετάσχει στη Στρογγυλή Τράπεζα για την Ασφάλεια στα Βαλκάνια, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογό του από τη Μογγολία, με τον οποίο θα υπογράψουν μνημόνια συνεργασίας για τον τουρισμό και την άρση των θεωρήσεων εισόδου.