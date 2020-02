Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σάλος στην Κίνα με τις διπλές καταχωρίσεις νεκρών

Η Κίνα αναθεώρησε προς τα κάτω τον απολογισμό των νεκρών της επιδημίας μετά τη διαπίστωση πως υπήρχαν «διπλές καταχωρίσεις».

Η εθνική επιτροπή υγείας της Κίνας αναθεώρησε προς τα κάτω τον απολογισμό των θυμάτων της επιδημίας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, σε 1.380 νεκρούς, καθώς διαπίστωσε πως είχαν γίνει «διπλές καταχωρίσεις» θανάτων, μία ημέρα μετά την υιοθέτηση νέων μεθόδων επαλήθευσης των κρουσμάτων και των θυμάτων.

Η επιτροπή ανακοίνωσε νωρίτερα 121 νέους θανάτους από την επιδημία ιογενούς πνευμονίας που προκαλεί ο COVID-19 χθες Πέμπτη. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ότι μείωσε κατά 108 θανάτους τον απολογισμό στην επαρχία Χουμπέι, στην κεντρική Κίνα, που αποτελεί το επίκεντρο της επιδημίας. Εξήγησε ότι είχαν υπάρχει «διπλές καταχωρίσεις» που εξακριβώθηκαν έπειτα από μια «επαλήθευση» των στατιστικών στοιχείων, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Μετά την ανασκευή αυτή, ο εθνικός απολογισμός πλησιάζει σήμερα Παρασκευή τους 1.500 θανάτους.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην ηπειρωτική Κίνα, πλην των αυτόνομων περιοχών του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο, αναθεωρήθηκε επίσης λόγω «διπλών καταχωρίσεων» και βρίσκεται πλέον στα 63.851. Οι υγειονομικές αρχές στη Χουμπέι ανακοίνωσαν την Πέμπτη, προς γενική έκπληξη, τη διεύρυνση του ορισμού των μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό: για να καταγράφονται νέα κρούσματα θα απαιτείται πλέον απλά μια «κλινική διάγνωση» με ακτινογραφία των πνευμόνων ή αξονική τομογραφία, ενώ ως χθες για να γίνεται λόγος περί «επιβεβαιωμένων» κρουσμάτων χρειαζόταν εξέταση νουκλεϊνικού οξέος. Στόχος είναι να επιταχύνεται η διάγνωση, ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος κάποιος φορέας του COVID-19 να περάσει από τα δίχτυα που έχουν στήσει οι κινεζικές αρχές για να εμποδίσουν την περαιτέρω εξάπλωση.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της εθνικής επιτροπής υγείας (σ.σ. ο υφυπουργός Υγείας) της Κίνας, ο Ζενγκ Γισίν, γνωστοποίησε σήμερα ότι 1.716 εργαζόμενοι στις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας μολύνθηκαν και έξι από αυτούς πέθαναν ως την Τρίτη.

Ο Ζενγκ υπογράμμισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι ο αριθμός των υγειονομικών που έχουν μολυνθεί αυξάνεται, ενώ στη χώρα σημειώνεται έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού, ιδίως ιατρικών μασκών.