Αθλητικά

Show στο ΝΒΑ και μεγάλα παιχνίδια σε Super League - La Liga

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για το ΝΒΑ All Star Game και τους αγώνες Άρης-ΑΕΚ και Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να δώσει ένα ακόμα show στο NBA All Star Game. Η γιορτή του αμερικάνικου μπάσκετ θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, στις 3 τα ξημερώματα. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για το NBA All Star Game, μεταξύ των οποίων για τον All Star MVP, τον Rising Stars Challenge MVP, τον διαγωνισμό καρφωμάτων, τον διαγωνισμό τριπόντων, το Skills Challenge.

Μάχη για το Champions League στη Βαλένθια

Το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα έχει πολλά δυνατά παιχνίδια. Ξεχωρίζουν σήμερα (22:00) ο αγώνας της La Liga Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης και την Κυριακή (19:30) το παιχνίδι της Super League Άρης-ΑΕΚ.

Η Βαλένθια και η Ατλέτικο Μαδρίτης δίνουν μάχη για την τετράδα του Champions League. «Συγκατοικεί» με τη Σεβίλλη στην τέταρτη θέση η Ατλέτικο Μαδρίτης. Σε απόσταση βολής, 2 βαθμών, βρίσκεται η Βαλένθια.

Ειδικά στοιχήματα για τα γκολ, τα κόρνερ, τους σκόρερ

Η ΑΕΚ προέρχεται από τη νίκη με 1-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης θέλει να «κλειδώσει» τη συμμετοχή του στα play off.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στα συνολικά κόρνερ, την ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, την ομάδα που θα εκτελέσει τα περισσότερα κόρνερ, το λεπτό του πρώτου και του τελευταίου γκολ, τον πρώτο και τον τελευταίο παίκτη που θα σκοράρει, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, τα πολλαπλά σκορ, τη διαφορά νίκης, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τα μονά/ζυγά γκολ, τη νίκη με μηδέν παθητικό.

