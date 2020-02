Οικονομία

Ο Βαρουφάκης κατέθεσε στην Βουλή ηχογραφήσεις Eurogroup του 2015

Εναν φάκελο με usb επέδωσε στους υπάλληλους των πρακτικών του Κοινοβουλίου, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25. Γιατί επεστράφη ως "απαράδεκτος" απο τον Τασούλα.

Τις ηχογραφημένες συζητήσεις που είχε στο πλαίσιο του Eurogroup το πρώτο εξάμηνο του 2015 κατέθεσε στη βουλή ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης και άφησε στην «διακριτική ευχέρεια» του προέδρου του Κοινοβουλίου τον τρόπο με τον οποίο θα τις κοινοποιήσει στο σώμα.

Ο κ. Βαρουφάκης ανέγνωσε μάλιστα απόφαση του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την οποία οι ηχογραφήσεις είναι νόμιμες καθώς δεν ανάγονται στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής, αλλά έγιναν στο πλαίσιο των καθηκόντων του. Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ 25 είπε ότι κάθε φορά που εγείρεται ακούγονται ψεύδη και πρόσθεσε ότι με την σημερινή κίνησή του να καταθέσει τις ηχογραφημένες συνομιλίες «θα σας στερήσουμε το δικαίωμα να ψευδολογείτε» για το έγινε στο Eurogroup που ήθελε να εξευτελίσει την Ελλάδα.

Στην συνέχεια ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 επέκρινε τον πρωθυπουργό γιατί όπως είπε δεν απάντησε σε κανένα από τα ερωτήματα που του έθεσε, τόσο για την ενοικίαση των εργαζομένων, όσο και για την μείωση του μέσου μισθού. Ο κ. Βαρουφάκης απευθυνόμενος και πάλι στον πρωθυπουργό τον κάλεσε να ζητήσει συγνώμη από τον κ. Τσίπρα γιατί ενώ η ΝΔ είχε συμφωνήσει σε πλεονάσματα 4,5%, ο κ. Τσίπρας κατάφερε και τα μείωσε.

Η απάντηση Τασούλα

Ο Πρόεδρος της Βουλής επέστρεψε τον φάκελο στον Γιάνη Βαρουφάκη ως "απαράδεκτο", κίνηση για την οποία του απένειμε τα εύσημα ο Πρωθυπουργός.

Όπως είπε ο Κώστας Τασούλας, το εν λόγω υλικό προέρχεται απο κρυφή μαγνητοφώνηση, τονίζοντας ότι «η Βουλή δεν πρόκειται να μετατραπεί σε αχθοφόρο ή βαστάζο των ευθυνών του κ. Βαρουφάκη».

ΜέΡΑ25: Η Αλήθεια τρομάζει

Σε ανακοίνωση του κόμματος του Γιάνη Βαρουφάκη, αναφέρεται «ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 κατέθεσε σήμερα στα χέρια του Προεδρείου της Βουλής συσκευή αποθήκευσης που περιείχε τις ηχογραφήσεις των Eurogroup του πρώτου εξαμήνου του ’15. Η παράδοση συνοδεύτηκε από νομική γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου (277/2014) όπου ρητά αναφέρεται ότι “οι ηχογραφήσεις μη ιδιωτικών στιγμών κατά τη διάρκεια της άσκησης καθηκόντων δημοσίου λειτουργού είναι όχι απλά νόμιμες, αλλά και ηθικά επιβεβλημένες". Πάγια θέση του ΜέΡΑ25 είναι πως όλοι οι πολίτες της Ευρώπης έχουν το δικαίωμα της άμεσης πρόσβασης στις τοποθετήσεις, τους διαλόγους και τις αποφάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον τους. H αντίδραση του Προέδρου της Βουλής να επιστρέψει το ντοκουμέντο ως «απαράδεκτο», απλά επιβεβαιώνει ότι το τείχος αδιαφάνειας των Eurogroup βόλευε και βολεύει πολλούς, ενώ η αλήθεια και η διαφάνεια, τρομάζουν».