Life

Ο Γιάννης Σαββιδάκης μας έφτιαξε το κέφι (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Γιάννης Σαββιδάκης τραγουδά και το κέφι στο "Πρωινό" απογειώνεται...