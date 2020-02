Κοινωνία

Πουλούσαν τον... θάνατο και έβγαζαν “χρυσάφι” (εικόνες)

Καλλιεργούσαν κάνναβη και την έριχναν στην αγορά, αποκομίζοντας όφελος που ξεπερνά τις 600.000 ευρώ.

Στα ίχνη κυκλώματος που δραστηριοποιούταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και την περαιτέρω διακίνησή τους στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών, οδηγήθηκαν έπειτα από επιστάμενη έρευνα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας και προσωπικό της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν σε περιοχή της Εύβοιας, 48χρονος ημεδαπός - αρχηγικό μέλος της συμμορίας και δύο ακόμη ημεδαποί ηλικίας 34 και 55 ετών – μέλη της συμμορίας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κατά περίπτωση, για συμμορία και για παραβάσεις των Νόμων περί ναρκωτικών και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η συμμορία δραστηριοποιούταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, στη συγκομιδή, αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση αποσπασμάτων της στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών, έχοντας ως αρχηγικό μέλος τον 48χρονο και άμεσους συνεργάτες τους έτερους δύο συλληφθέντες.

Έπειτα από έρευνες που διενεργήθηκαν σε τρεις (3) οικίες σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, σε δύο (2) οχήματα και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

(347) δενδρύλλια κάνναβης,

(358) δεμάτια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης (46) κιλών και (237) γραμμαρίων,

Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους (399,53) γραμμαρίων,

Ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης βάρους (1,2) γραμμαρίων,

(14) ναρκωτικά δισκία,

Το χρηματικό ποσό των (9.155) ευρώ ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών ουσιών,

(3) ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

(7) κινητά τηλέφωνα, (5) πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, (1) φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και

Πλήθος εργαλείων και μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης και την επεξεργασία της.

Σημειώνεται πως από τις κατασχεθείσες ποσότητες και τον τρόπο δράσης των συλληφθέντων, εκτιμάται ότι το προσδοκώμενο όφελος της εν λόγω συμμορίας ξεπερνά τις (600.000) ευρώ.

Επιπλέον, σε μία εκ των οικιών που κατείχαν από κοινού διαπιστώθηκε ρευματοκλοπή.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.