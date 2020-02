Κοινωνία

“Άδειαζε” σπίτια στη Δυτική Αττική η σπείρα με τις… μαξιλαροθήκες

Τέσσερις συλλήψεις έκανε η Αστυνομία. Αναζητείται και πέμπτο μέλος της σπείρας…

Στα χέρια της Ασφάλειας Ελευσίνας έπεσε σπείρα , τα μέλη της οποίας έκαναν ληστείες και κλοπές σε σπίτια σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Συνελήφθησαν τέσσερις Έλληνες, ηλικίας 26, 23, 21 και 16 ετών, μέλη της σπείρας. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται και πέμπτο μέλος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, ληστείας, εμπρησμού και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι από τον Νοέμβριο του 2019, είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα, με διαρκή δράση, και προκαθορισμένους ρόλους, που διέπραττε κλοπές και ληστείες σε οικίες.

Πεδίο δράσης ήταν περιοχές της Δυτικής Αττικής και κυρίως Ελευσίνα, Μαγούλα, Μάνδρα, Ασπρόπυργος, Άνω Λιόσια και Αιγάλεω.

Πως δρούσε η σπείρα

Ειδικότερα, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας οργάνωναν την δράση τους, εντοπίζοντας αρχικά, μονοκατοικίες και διαμερίσματα.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν είτε κλεμμένα αυτοκίνητα, είτε ιδιοκτησίας τους, που προηγουμένως φρόντιζαν να αποκρύπτουν τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Ακολούθως κατόπτευαν το χώρο και εισέρχονταν στα σπίτια, παραβιάζοντας την κεντρική θύρα τα παράθυρα ή τις μπαλκονόπορτες με χρήση διαρρηκτικών εργαλείων και αφαιρούσαν κοσμήματα, χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και διάφορα άλλα αντικείμενα αξίας.

Κατά τη διάρκεια των διαρρήξεων χρησιμοποιούσαν γάντια και κάλυπταν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και δεν δίσταζαν σε περίπτωση που γίνονταν αντιληπτοί, να ασκήσουν βία σε βάρος των ενοίκων προκειμένου να διατηρήσουν τα κλοπιμαία και εξασφαλίσουν τη διαφυγή τους.

Χαρακτηριστικό μάλιστα της δράσης τους ήταν ότι, σχεδόν πάντα αφαιρούσαν από τις οικίες μαξιλαροθήκες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να τοποθετήσουν και μεταφέρουν τα κλοπιμαία.

Στα σπίτια των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, ρολόγια, κινητά τηλέφωνα και πιστόλι ρεπλίκα. Από την μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί σαράντα μία περιπτώσεις κλοπών από οικίες, ληστεία σε οικία και τρεις κλοπές οχημάτων. Όπως εξακριβώθηκε, το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν, υπερβαίνει τις -218.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.