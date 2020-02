Life

“Best Friend’s Fear”: με… αγαπημένες φάρσες ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου (εικόνες)

Ανυποψίαστα θύματα που έχουν “βάλει στο μάτι” κάποιοι φίλοι τους, πέφτουν στα… χέρια της ομάδας του Σάββα Πούμπουρα, κάθε Παρασκευή βράδυ, στον ΑΝΤ1.

Ο Σάββας Πούμπουρας «υποδέχεται» ανυποψίαστους φίλους, που έρχονται αντιμέτωποι με κινηματογραφικά στημένες φάρσες όπου το παράδοξο και το τρομακτικό γίνονται πραγματικότητα!

Αυτή την Παρασκευή, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου:

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΜΗΝΑΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ /ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (θύματα)

Ο Τρύφωνας Σαμαράς φέρνει στην κλινική τους ανυποψίαστους φίλους του για μια θαυματουργή περιποίηση προσώπου. Περιμένουν υπομονετικά για να κάνουν ο καθένας με την σειρά του το αναζωογονητικό μποτέ, που υπόσχεται ανανέωση και λάμψη.

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΑΝΤΙΔΑΣ - ΑΝΤΩΝΗΣ ARMANI (θύμα)

Ο Σπύρος Σπαντίδας φέρνει τον φίλο του, Αντώνη Armani, στο μαγαζί ενός επιχειρηματία για να αναλάβει την εκπαίδευση μιας τραγουδίστριας. Ο οξύθυμος και ανυπόμονος επιχειρηματίας όμως, έχει άλλη άποψη για το πώς γίνονται τα μαθήματα φωνητικής.

ΑΚΗΣ ΔΕΙΞΙΜΟΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΞΑΣ (θύμα)

Ο Άκης έχει κανονίσει μία φωτογράφιση με τον αδερφό του, Κώστα, στο εργαστήριο μιας φαρμακοβιομηχανίας. Οι κανόνες ασφαλείας είναι αυστηροί όμως ο απρόσεκτος υπάλληλος που θα συναντήσει ο Κώστας δεν τους γνωρίζει και πολύ καλά.

Και όπως πάντα…ο Σάββας Πούμπουρας περιμένει μέσα στο κοντρόλ την εξέλιξη της ιστορίας για να δώσει τις «κατάλληλες» οδηγίες για την εξέλιξη της φάρσας!

«Best Friend’s Fear» με τον Σάββα Πούμπουρα. Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, στις 22:45.