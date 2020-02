Κοινωνία

“Σαφάρι” της Τροχαίας για οδηγούς που επιδίδονται σε “κόντρες”

Μπαράζ ελέγχων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Μέσα σε μια νύχτα βεβαιώθηκαν περισσότερες από 130 παραβάσεις.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους για την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, τη νύχτα που πέρασε, πραγματοποιήθηκαν 373 τροχονομικοί έλεγχοι κατά μήκος των Λεωφόρων Αθηνών-Σουνίου και Βουλιαγμένης και βεβαιώθηκαν 136 παραβάσεις, ως ακολούθως :

30 για υπέρβαση ορίων θορύβου – πρόκληση υπερβολικού θορύβου,

28 για φιμέ υαλοπίνακες,

15 για υπέρβαση ορίου ταχύτητας,

6 για επίδειξη ικανότητας,

6 για στέρηση πινακίδων κυκλοφορίας,

3 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

3 για αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου,

3 για στέρηση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ),

3 για επικίνδυνους ελιγμούς και

39 για λοιπές παραβάσεις.

Επιπλέον, πέντε οδηγοί συνελήφθησαν επειδή δεν είχαν δίπλωμα, ενώ αφαιρέθηκαν:

48 διπλώματα,

41 άδειες κυκλοφορίας

52 πινακίδες κυκλοφορίας

Ακινητοποιήθηκαν έξι οχήματα και δύο μεταφέρθηκαν με γερανό.

Oι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, με τη συνδρομή των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής και των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.