Ο καιρός για τους αγρότες

Πόσο θα κρατήσει το κύμα δυσμενών συνθηκών, πότε βελτιώνεται ο καιρός. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Η χειμωνιάτικη υποτροπή θα κρατήσει μέχρι και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή και μετά, η άνοιξη σιγά-σιγά επιστρέφει, με τον υδράργυρο να παίρνει και πάλι την ανιούσα.

Το Σάββατο αναμένονται νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα όρεια από τον -1 βαθμό έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από το μηδέν έως τους 15 βαθμούς και νοτιότερα από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Θα πνέουν βοριάδες, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, με εξασθένηση.

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει τους καλλιεργητές Μηλοειδών για τον ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟ.

Τα διαχειμάζοντα αυγά βρίσκονται σε ομάδες στα ξυλώδη μέρη του δένδρου και κυρίως στις βάσεις της λογχοειδούς βλάστησης.

Συστάσεις: Προτείνεται η εφαρμογή θερινού ή χειμερινού πολτού σε όλους τους οπωρώνες. Ο ψεκασμός πλήρους κάλυψης (ξύλου) να γίνει στο στάδιο του λήθαργου και μέχρι την έναρξη του φουσκώματος των οφθαλμών. Με τα παραπάνω σκευάσματα καταπολεμούνται επίσης διαχειμάζουσες μορφές κοκκοειδών, αφίδων.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

