Περιφέρεια Αττικής: 45 νέες ψηφιακές υπηρεσίες

Στόχος είναι τα επόμενα χρόνια να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλες τις αιτήσεις.

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ψηφιακά για 165 διοικητικές πράξεις αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, έχουν πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς στις ήδη υπάρχουσες 120, προστίθενται από σήμερα επιπλέον 45 νέες ψηφιακές αιτήσεις.

Όπως αναφέρθηκε σε εκδήλωση για την παρουσίαση της ψηφιακής στρατηγικής της περιφέρειας Αττικής, πολίτες και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτησή τους και να παραλάβουν ψηφιακά το αποτέλεσμα, στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων και απαντήσεων που έχει δημιουργήσει η Περιφέρεια Αττικής.

Λεπτομέρειες για το σύνολο των διοικητικών πράξεων και παρεχομένων υπηρεσιών δίνονται στον “Οδηγό του Πολίτη” (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας με αντικείμενο τη θεσμοθέτηση και υλοποίηση μιας σειράς συστημικών δράσεων που θα έχουν στόχο τη βελτιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως «προτεραιότητά μας είναι η βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη, αλλά και να βοηθήσουμε την αλληλεπίδραση των υπηρεσιών όλων των φορέων. Έχουμε πολλά βήματα μπροστά μας, αλλά είναι χρέος μας να ξεκινήσουμε από ζητήματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, θα ξεκινήσουμε μία εθνική στρατηγική για να μη χάσουμε και το επόμενο τρένο από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση».

Κατά την έναρξη της ημερίδας προβλήθηκαν ενημερωτικά video για τις ψηφιακές υπηρεσίες της Περιφέρειας:

Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες Περιφέρειας Αττικής

Ψηφιακές και Τηλεφωνικές Υπηρεσίες Περιφέρειας Αττικής

Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης τόνισε πως στόχος είναι τα επόμενα χρόνια να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλες τις αιτήσεις και να παραλαμβάνουν στο σπίτι τους το σύνολο των δικαιολογητικών που ζητούν από τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Επιπλέον, προανήγγειλε την σύσταση ΚΕΠ στην Περιφέρεια Αττικής, με στόχο τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε ότι σήμερα γίνεται ένα σημαντικό βήμα, ωστόσο δεν αρκεί, καθώς, όπως ανέφερε, στόχος είναι «να προσφέρουμε ψηφιακά το σύνολο των υπηρεσιών μας». «Δεν μας αρκεί», πρόσθεσε, «που σήμερα προσφέρουμε ψηφιακά το 33% των αιτήσεων μας. Ιδανικά, θα θέλαμε να μπορούμε να είμαστε συνδεδεμένοι και με τους 66 Δήμους της Αττικής, ώστε να προσφέρουμε από κοινού αυτά που χρειάζονται οι πολίτες του λεκανοπεδίου. Επίσης, δεν μας τιμά ως κρατικό φορέα το γεγονός πως η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της Αττικής δεν γνωρίζουν σήμερα ποιες είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρουμε», τόνισε και προανήγγειλε την πραγματοποίηση σχετικής επικοινωνιακής καμπάνιας.