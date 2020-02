Αθλητικά

Το Ρολάν Γκαρός.... γυρίζει στο χώμα τον Φέντερερ

Σε ποια μεγάλα τουρνουά δεν θα πάρει μέρος ο κορυφαίος τενίστας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε.

Ο Ρότζερ Φέντερερ θα παίξει σε «χωμάτινο» τουρνουά, μέσα στο 2020, μόνο στο Ρολάν Γκαρός, που θα φιλοξενηθεί στο Παρίσι από τις 24 Μάιου μέχρι τις 7 Ιουνίου.

Την είδηση για το πρόγραμμα του 38χρονου Ελβετού πρωταθλητή, έδωσε στην δημοσιότητα ο μάνατζερ του, Τόνι Γκόντσικ, προσθέτοντας ότι ο Φέντερερ δεν θα λάβει μέρος στα Masters 1000 της Ρώμης και της Μαδρίτης.

Μετά το 2017 και το 2018, ο Φέντερερ επέστρεψε στο γαλλικό Grand Slam πέρυσι, ενώ έδωσε «το παρών» τόσο στην ισπανική, όσο και στην ιταλική πρωτεύουσα.

Τα τελευταία χρόνια, ο Ελβετός πρωταθλητής, ο οποίος διανύει την 20η (!) επαγγελματική του χρονιά, έχει... περιορίσει σε σημαντικό βαθμό το πρόγραμμα του, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο, έφθασε μέχρι τον ημιτελικό του Australian Open.