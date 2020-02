Κοινωνία

Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ποια αναρχική ομάδα βρίσκεται πίσω απο την επίθεση στο στέκι της ΔΑΠ. Ποιους “αθωώνει”…

Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης στο στέκι της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στις 7 Φεβρουαρίου.

Στο κείμενο της ανάληψης, σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, υπογράφουν με το όνομα Αναρχική ομάδα “Σπύρος Σούλης” - Τομέας “Άλλαξέ το”.

Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι η ενέργεια έγινε ως ένδειξη αλληλεγγύης στις καταλήψεις, χαρακτηρίζουν τις πράξεις τους ως "αντιβία" απέναντι στην κρατική βία, προειδοποιούν ότι θα μεταφέρουν τα πεδία σύγκρουσης σε όλη την μητρόπολη ενώ ξεκαθαρίζουν ότι δεν βρίσκεται ο "Ρουβίκωνας" πίσω από την επίθεση.