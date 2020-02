Τεχνολογία - Επιστήμη

“Καμίνι” η Ανταρκτική

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νέο ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε στην νοτιότερη ήπειρο τη Γης, προβληματίζοντας έντονα τους επιστήμονες.

Νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, της τάξης των 20,75 βαθμών Κελσίου καταγράφηκε τον Φεβρουάριο στην Ανταρκτική, όπως ανακοίνωσε ο Κάρλος Σέφερ.

Το ρεκόρ καταγράφηκε στις 9 Φεβρουαρίου, στο νησί Σέιμουρ, γνωστό και με το όνομα Μαραμπίο, εξήγησε ο Βραζιλιάνος ερευνητής, τονίζοντας «δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ τόσο υψηλή θερμοκρασία στην Ανταρκτική».

Διευκρίνισε πάντως ότι «τα δεδομένα αυτά δεν αποδεικνύουν κάτι σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Απλώς είναι μια ένδειξη ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει στην περιοχή».

Το νησί Σέιμουρ, όπου βρίσκεται μια επιστημονική βάση της Αργεντινής, είναι ένα από τα νησιά που βρίσκεται στα ανοικτά της χερσονήσου της Ανταρκτικής.

Στις 6 Φεβρουαρίου καταγράφηκε θερμοκρασία 18,3 βαθμών Κελσίου στην επιστημονική βάση Εσπεράνσα. Το προηγούμενο ρεκόρ των 17,5 βαθμών είχε καταγραφεί στις 24 Μαρτίου 2015.

Έπειτα από μια δεκαετία με θερμοκρασίες-ρεκόρ, η οποία ολοκληρώθηκε με το 2019 την δεύτερη πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη, η δεκαετία του 2020 φαίνεται ότι συνεχίζει την ίδια τάση.

Ο Ιανουάριος του 2020 ήταν πιο ζεστός Ιανουάριος που έχει καταγραφεί στον πλανήτη, με θερμοκρασία λίγο υψηλότερη από αυτή του Ιανουαρίου του 2016, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Κοπέρνικος και την αμερικανική υπηρεσία NOAA.

Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης ήταν αυξημένη κατά 1,14 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τη μέση θερμοκρασία του 20ου αιώνα και η πιο αυξημένη από το 1880 οπότε διατηρούνται αρχεία, αναφέρει στις εκτιμήσεις της η ΝΟΑΑ.