Life

Γουίτνεϊ Χιούστον: Στοιχεία-σοκ από την νεκροψία στην σορό της

Χρόνια μετά τον θάνατο της, έρχονται στο φως ανατριχιαστικά δεδομένα για την κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί η τραγουδίστρια.

Οχτώ χρόνια μετά από την μοιραία ημέρα, την οποία η Γουίτνεϊ Χιούστον βρέθηκε νεκρή στην μπανιέρα του σπιτιού της, ήρθε στο φως της δημοσιότητας η νεκροψία στην σορό της, με τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες να προκαλούν αίσθηση και θλίψη.

Η επίσημη αιτία θανάτου ήταν πνιγμός μετά καρδιακή προσβολή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα τρίτου ή πρόθεση της ίδιας να βάλει τέλος στην ζωή της.

Η ποπ σταρ που «σφράγισε» δύο δεκαετίες, είχε ομολογήσει ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, εξάρτηση από την οποία αδυνατούσε να «λυτρωθεί».

Κατά πολλούς, ο γάμος με τον τραγουδιστή Μπόμπι Μπράουν ήταν η αρχή του τέλους, καθώς σημαδεύτηκε από συχνά περιστατικά ξυλοδαρμού και βίαιης συμπεριφοράς.

Η 48χρονη τραγουδίστρια, λίγο πριν χάσει τη ζωή της είπε στην βοηθό της ότι πονάει ο λαιμός της και θα κάνει ένα μπάνιο. Λίγο αργότερα βρέθηκε πνιγμένη στην μπανιέρα.

Η νεκροψία στην σορό της Χιούστον ήρθε στην δημοσιότητα οχτώ χρόνια μετά το θάνατό της, προκαλώντας παγκόσμιο σάλο.

Όπως αποκάλυψε η Daily Mirror, η τραγουδίστρια βρέθηκε χωρίς δόντια, καθώς τα είχε χάσει μετά την πολύχρονη χρήση ουσιών και με περούκα ραμμένη πάνω στα δικά της μαλλιά.

Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού – πάνω από 60 βαθμούς κελσίου- το σώμα της ήταν γεμάτο εγκαύματα και σε πολλά σημεία έλειπαν κομμάτια από το δέρμα της.

Ακόμη, βρέθηκαν σημάδια από βελόνες στο εσωτερικό μέρος του αριστερού αγκώνα της και ουλές στο στήθος από πλαστική επέμβαση.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η καρδιοπάθεια της τραγουδίστριας ήταν τόσο προχωρημένη που μια αρτηρία της ήταν μπλοκαρισμένη κατά 60%.