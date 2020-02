Οικονομία

Μητσοτάκης - Χόγιερ: κοινή φιλοδοξία για την ελληνική οικονομία το 2020

Τι συζήτησε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της ΕΤΕπ, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα και συνάντησε νωρίτερα τον Αλέξη Τσίπρα και υπουργούς.

Η περαιτέρω στήριξη της ανάπτυξης, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η αντιμετώπιση της Κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα μέσω της υλοποίησης ενός φιλόδοξου και πολυδιάστατου επενδυτικού προγράμματος ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Βέρνερ Χόγιερ..

Η ΕΤΕπ θα παίξει σημαντικό ρόλο και στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δίκαιη μετάβαση στην «πράσινη» οικονομία. Η Τράπεζα έχει δεσμευτεί πως θα “ξεκλειδώσει” χρηματοδότηση ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ για έργα φιλικά προς το περιβάλλον έως το 2030, ενώ θα τερματίσει τη στήριξη ενεργειακών έργων που αξιοποιούν υδρογονάνθρακες από το τέλος του 2021.

Ο Πρωθυπουργός χαιρέτισε τη στήριξη της ΕΤΕπ και τις συμφωνίες ήδη από το 2019 για τη χρηματοδότηση επενδύσεων ύψους 2 δισ. ευρώ με τη στήριξη σημαντικών έργων για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος, τις υποδομές και την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα

Η Ελλάδα ξεπέρασε σε χρηματοδοτήσεις σχεδόν όλους τους Ευρωπαίους εταίρους της σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας. Περίπου 50% των χρηματοδοτήσεων διοχετεύτηκε στον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ το άλλο 50% στήριξε ζωτικά έργα υποδομών με την συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Παράλληλα, οι επενδύσεις με τη στήριξη της ΕΤΕπ στηρίζουν πλέον ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα όπως οι αγρότες (ώστε να χορηγηθούν δάνεια με πολύ καλούς όρους) και ενισχύουν περιβαλλοντολογικές επενδύσεις που είχαν καθυστερήσει αρκετές δεκαετίες, όπως τα αντιπλημμυρικά έργα.

Tα σχέδια της κυβέρνησης για τη συνεργασία με την ΕΤΕπ και για το 2020 είναι ιδιαίτερα φιλόδοξα με τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μάλιστα, σε διάστημα ενός μήνα, από την 1.1.2020 έχουν υπογραφεί νέα δάνεια για επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΕΤΕπ σχεδιάζει να στηρίξει την Αναπτυξιακή Τράπεζα και να είναι ο βασικός σύμμαχος της Ελλάδας στο ΕΣΠΑ 2021-27 αλλά και σε επιμέρους δράσεις όπως η απολιγνιτοποίηση με προγράμματα ανάπτυξης μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς σε προγράμματα για την ενέργεια και το Κλίμα.

Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς, ανακοίνωσε σήμερα πρόγραμμα υποστήριξης της αγροτικής οικονομίας ύψους 560 εκατομμυρίων ευρών, με ειδική μέριμνα για τους παραγωγούς και τους επιχειρηματίες κάτω των 41 ετών. Παράλληλα, η ΕΤΕπ συμφώνησε με τη ΔΕΗ την παροχή χρηματοδότησης, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και στην βελτίωση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική χώρα.

Για το 2020, πέρα από τα έργα υπό το συντονισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συζητούνται και έργα για την μετανάστευση, το e-government κλπ. Παράλληλα η κυβέρνηση προτρέπει την ΕΤΕπ να εμπλακεί στη χρηματοδότηση του βορείου τμήματος του Ε65, ώστε να συνδεθεί με την Εγνατία οδό στο πλαίσιο του σχεδίου για την μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή.

Μητσοτάκης: Έχουμε φιλόδοξα σχέδια για το 2020

Υποδεχόμενος τον Βέρνερ Χόγιερ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «η οικονομία πηγαίνει πολύ καλά τους τελευταίους μήνες και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη που η τράπεζα (ΕTEπ) έχει προσφέρει στην Ελλάδα. Και καθώς έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια για το 2020 προσβλέπουμε στη συνέχιση της στήριξής σας σε διάφορα μέτωπα, περιλαμβανομένης της προσπάθειάς μας να κινηθούμε με ταχύτητα προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, κάτι το οποίο γνωρίζω ότι είναι και μια από τις δικές σας σημαντικές προτεραιότητες».

«Τώρα που έχετε ξεπεράσει τα χειρότερα έχουμε σκοπό να μείνουμε εδώ, μετά την κρίση. Το έργο μας θα συνεχιστεί. Επί του παρόντος, η παρουσία μας εδώ κινείται σε επίπεδο-ρεκόρ, πάνω από 1% του ΑΕΠ. Αναλογικά με τον πληθυσμό, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρατε, η μεγάλη φιλοδοξία μας και η προσδοκία μας από την πλευρά των συναδέλφων σας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι να ενεργοποιηθούμε για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν πολλά να γίνουν και μπορούμε να τα κάνουμε μαζί. Εκτιμώ πάρα πολύ την ισχυρή έμφαση που δίνει η Ελλάδα στις δράσεις για το κλίμα», απάντησε ο κ. Χόγιερ στον πρωθυπουργό.

«Για εμάς είναι μια μη διαπραγματεύσιμη προτεραιότητα, όχι απλά γιατί επί της αρχής είναι το σωστό, αλλά επίσης γιατί μπορούμε να δούμε τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα ως μια σημαντική ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τα φυσικά μας συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ασφαλώς, είναι ένα απαιτητικό εγχείρημα, όπως γνωρίζετε έχουμε θέσει πολύ φιλόδοξους στόχους, ειδικά η απόφασή μας να εγκαταλείψουμε πλήρως το λιγνίτη σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να συνεργαστούμε ώστε οι πολίτες στις περιοχές που παράγουν λιγνίτη να αισθανθούν ασφαλείς ότι θα έχουν μπροστά τους ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό είναι ένα θέμα που είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε περισσότερο λεπτομερώς», είπε στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από κυβερνητικής πλευράς, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, Γιάννης Τσακίρης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Αρμόδιος για το συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος και ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Τα σημαντικότερα έργα στην Ελλάδα που στηρίζει η ΕΤΕπ

Βοήθεια για πιο «πράσινη» ναυτιλία (28 Ιανουαρίου): Συμφωνία με τη ΔΕΠΑ για παροχή χρηματοδότησης έως 20 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή σκάφους-δεξαμενή που θα ανεφοδιάζει πλοία με καύσιμο LNG για ναυτιλιακή χρήση. Το πλοίο -που με έδρα τον Πειραιά θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή- θα έχει χωρητικότητα 3.000 κυβικά μέτρα και θα διευκολύνει τη στροφή της ναυτιλίας σε οικολογικά φιλικότερη ενέργεια, όπως επιτάσσουν οι νέοι αυστηρότεροι διεθνείς κανονισμοί.

Στήριξη στις επιστήμες και στην έρευνα (24 Ιανουαρίου): Συμφωνία για την διάθεση 24 εκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθεί η επέκταση και ανακαίνιση εγκαταστάσεων του «Δημόκριτου». Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή τριών κτιρίων, όπου θα στεγαστούν ερευνητικές δραστηριότητες, και την επέκταση του Τεχνολογικού Πάρκου «Λεύκιππος».

Ευρωπαϊκή πνοή στην Κρήτη (13 Δεκεμβρίου - 23 Ιανουαρίου): Συμφωνία για συμμετοχή της ΕΤΕπ στην επένδυση για την κατασκευή του νέου αερολιμένα Ηρακλείου, στο Καστέλι, με δάνειο ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ.

Αναβάθμιση του Πειραιά (11 Νοεμβρίου): Συμφωνία για τη χορήγηση δανείου ύψους 140 εκατομμυρίων από την ΕΤΕπ για την αναβάθμιση του λιμανιού του Πειραιά, η οποία πραγματοποιείται από την Cosco. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δάνειο που έχει χορηγήσει έως σήμερα η Τράπεζα σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα για λιμενική επένδυση.

Ενεργειακή διασύνδεση των Βαλκανίων (10 Οκτωβρίου): Η ΕΤΕπ ανακοίνωσε πως θα συγχρηματοδοτήσει την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία με δάνειο ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ.

Tις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Ελλάδα και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συζήτησαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Βέρνερ Χόγιερ.

«Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συμφώνησε ότι οι προοπτικές ανόδου της ελληνικής οικονομίας είναι εξαιρετικές και εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Κυβέρνησης Μητσοτάκη», όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Με τον Χόγιερ συναντήθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας

Για την «εξαιρετικά εποικοδομητική και αποτελεσματική συνεργασία» που είχε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ευχαρίστησε ο Βέρνερ Χόγιερ τον Αλέξη Τσίπρα, κατά τη συνάντηση που είχαν το μεσημέρι.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τόνισε ότι βάσει αυτής της συνεργασίας εξασφαλίστηκε ρευστότητα για την ελληνική οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 2 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό που έφερε την Ελλάδα στην πρώτη θέση απορροφητικότητας κονδυλίων από την ΕΤΕΠ. Υπογράμμισε επίσης και την πρώτη θέση που κατέλαβε η Ελλάδα το 2018 και 2019 στην απορρόφηση κονδυλίων από το ευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραμμα «Γιούνκερ».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «αυτή η επιτυχημένη συνεργασία στήριξε αποφασιστικά την ελληνική οικονομία και συνέβαλε στην επαναφορά της σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης».

Κατά τη συνάντηση, ιδιαίτερη μνεία έγινε στο κρίσιμο ζήτημα της κλιματικής κρίσης και στην ανάγκη για διαμόρφωση ολοκληρωμένων προγραμμάτων μετάβασης σε μια οικονομία χωρίς άνθρακα. Στο θέμα αυτό, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, συμφώνησαν για την προτεραιότητα στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΤΕΠ για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και τη διασφάλιση της δίκαιης μετάβασης στην απολιγνιτοποίηση, περιοχών όπως η Δυτική Μακεδονία.