Κόσμος

Γυμνόστηθη διαμαρτυρία για τις δολοφονίες γυναικών από τους συντρόφους τους (βίντεο)

Ακτιβίστριες της Femen αλυσοδέθηκαν σε γέφυρα του Παρισιού, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου.

Μέλη των Femen αλυσοδέθηκαν, ανήμερα της εορτής του Αγίου Βαλεντίνου, στους στύλους φωτισμού της Γέφυρας των Τεχνών, στο Παρίσι, για να καταγγείλουν τις δολοφονίες γυναικών από τους συντρόφους τους.

«Δεν σκοτώνει κανείς ποτέ από αγάπη», «για το καλύτερο, όχι το χειρότερο», «δεν σε αγαπώ έως θανάτου», ήταν ορισμένα από τα συνθήματα που είχαν γράψει στο γυμνό στήθος τους οι ακτιβίστριες, οι οποίες κρατούσαν, επίσης, καπνογόνα.

«Οι άνδρες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το πρόσχημα της αγάπης για να δικαιολογήσουν την ενδοοικογενειακή βία και τις δολοφονίες γυναικών», δήλωσε η Femen Ίνα Σεβτσένκο, καταγγέλλοντας το γεγονός ότι «οι γυναίκες συνεχίζουν να βρίσκονται σε κατάσταση ανασφάλειας στις σχέσεις τους».

Φορώντας στεφάνια από μαύρα λουλούδια στο κεφάλι τους, οι διαδηλώτριες κρατούσαν μπαλόνια με το σχήμα της καρδιάς, σε κόκκινο και μαύρο χρώμα, μπουκέτα με κόκκινα τριαντάφυλλα και μαύρα πλακάτ με συνθήματα.

«Αναπαράγουμε τα σύμβολα του Αγίου Βαλεντίνου για να καταγγείλουμε αυτήν την πατριαρχική και τοξική αγάπη» για τις γυναίκες, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σοφί Αντουάν. «Τις βιάζουν από αγάπη, τις χτυπούν από αγάπη και σήμερα ξεσηκωνόμαστε εναντίον αυτής της επιβλαβούς και καταστροφικής αγάπης» σημείωσε.