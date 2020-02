Πολιτική

Τι συζήτησαν Δένδιας – Λαβρόφ στο Μόναχο

Συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον Ρώσο ομόλογό του στο περιθώριο της Διάσκεψης για την ασφάλεια.

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας - Ρωσίας καθώς και η περιφερειακή ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιοχή, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την ασφάλεια.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Δένδιας δήλωσε:

«Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, στο πλαίσιο της Διάσκεψης, να συζητήσουμε για την πολυμέρεια στην διεθνή ασφάλεια, κάτι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον, και μάλιστα εν όψει των νέων παγκόσμιων προκλήσεων. Και, θα πρέπει να σας πω, ότι το «εναρκτήριο λάκτισμα» ήταν μία εξαιρετικά εμπνευσμένη ομιλία του Γερμανού Προέδρου, του κ. Steimmeier.

Από εκεί και πέρα, υπήρξε μία πολύ μεγάλη σειρά διμερών επαφών, κατ’ αρχάς με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον κ. Lavrov, με τον κ. Dimitrov, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Μογγολίας, με τον οποίο υπεγράφησαν και δύο συμφωνίες, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Λιθουανίας, με τον Αντιπρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU/CSU στη γερμανική Βουλή, καθώς επίσης και με τον Υπουργό Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και με την συν-αρχηγό του κόμματος των Πρασίνων στην Γερμανία, όπως επίσης και με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κουβέιτ.

Νομίζω μία μακρά ημέρα, αλλά νομίζω μία ημέρα που μας έδωσε την ευκαιρία να εξηγήσουμε σε μία πολύ μεγάλη σειρά συνομιλητών μας την ιδιαίτερη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στη Μεσόγειο και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η τουρκική στάση τόσο στη Λιβύη, όσο και γενικά στο πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου».