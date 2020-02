Πολιτισμός

Τραγούδι έγινε το ποίημα του Μάνου Ελευθερίου για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το μελοποίησε ο Μίλτος Πασχαλίδης και το ερμηνεύουν ο συνθέτης και ο Γιώργος Νταλάρας.