Βαριά “καμπάνα” της UEFA στην Μάντσεστερ Σίτι

Ακριβά θα πληρώσουν οι “πολίτες” παραβάσεις του financial fair play…

Βαρύς ο πέλεκυς της UEFA στη Μάντσεστερ Σίτι.

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας τιμωρήθηκε από την πειθαρχική επιτροπή της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας με διετή αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πρόστιμο 30 εκ. ευρώ, για παραβάσεις του financial fair play.

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας, η οποία παραμένει στην κούρσα διεκδίκησης του φετινού Chamions League, είχε κριθεί ένοχη από την αρμόδια επιτροπή της UEFA, καθώς είχε παραποιήσει στοιχεία εσόδων από σπόνσορες, όταν αυτά κατατέθηκαν στην επιτροπή του Financial Fair Play. Η καταδίκη έρχεται μετά από μία έρευνα που ξεκίνησε από email και έγγραφα που διέρρευσε το γερμανικό Der Spiegel το Νοέμβριο του 2018.

Σε αυτά φέρεται να καταγράφεται ότι ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Σείχης Μανσούρ της βασιλικής οικογένειας του Αμπού Ντάμπι, ήταν εκείνος που παρείχε το μεγαλύτερο μέρος, από τις 67,5 εκατ. λιρών χορηγίες προς τη Σίτι, μέσω της αεροπορικής εταιρείας Etihad της χώρας του. Σε ένα από τα email που διέρρευσαν αναφέρεται ότι μόνο τα 8 εκατ. λίρες σε χορηγία για τη σεζόν 2015-2016 κατατέθηκαν απευθείας από την Etihad και τα υπόλοιπα από την εταιρεία μέσω της οποίας έχει αγοράσει ο Μανσούρ τη Σίτι, την Abu Dhabi United Group.