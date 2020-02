Κοινωνία

Δολοφονία Τοπαλούδη: Τα γέλια του κατηγορούμενου εξόργισαν την Εισαγγελέα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για την τελευταία φορά που μίλησε στο τηλέφωνο με την Ελένη Τοπαλούδη, κατέθεσε στο δικαστήριο μία στενή της φίλη.

Η στενή φίλη της Ελένης Τοπαλούδη, με την οποία η φοιτήτρια μίλησε στο τηλέφωνο λίγη ώρα πριν οδηγηθεί στον αποτρόπαιο θάνατό της από τους δύο κατηγορούμενους, κατέθεσε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Αναφερόμενη στα όσα προηγήθηκαν του άγριου βιασμού και δολοφονίας της φίλης της, λέγοντας πως η Ελένη της είχε μιλήσει για τον Αλέξανδρο, έναν από τους δύο κατηγορούμενους αλβανικής καταγωγής. Σύμφωνα με την μάρτυρα, η Ελένη της είχε πει πως είχε γνωρίσει πρόσφατα τον νεαρό, πως είχαν μία ερωτική συνεύρεση και πως της φαινόταν καλό παιδί.

Απέκλεισε να είχε συναινέσει η Ελένη να έχει σεξουαλική επαφή και με τους δύο κατηγορούμενους και αναφέρθηκε στο τηλεφώνημα μιάμισης ώρας που είχαν οι δύο τους, πριν το θύμα της πει ότι θα πήγαινε για σουβλάκια με τον Αλέξανδρο. Είπε, επίσης, πως αφού είχαν κλείσει το τηλέφωνο, η Ελένη της είχε στείλει μήνυμα που έλεγε «πάρε με τηλ. σε μία ώρα» το οποίο όμως η μάρτυρας είδε, όπως κατέθεσε, το πρωί.

Η διαδικασία διεξήχθη απόντος του Ροδίτη κατηγορούμενου, ο οποίος σύμφωνα με την υπεράσπιση του ακολουθεί «μια ιδιαίτερα βαριά φαρμακευτική αγωγή με συνταγογράφηση ψυχιάτρου και νευρολόγου της φυλακής» και γι’ αυτό «είναι σε καταστολή, κοιμάται 22 ώρες, ξυπνάει παίρνει φάρμακα και ξανακοιμάται». Πρόεδρος και εισαγγελέας ζήτησαν έγγραφη βεβαίωση από τους αρμοδίους των φυλακών για όσα υποστήριξε η υπεράσπιση του κατηγορουμένου και υπήρξε και επικοινωνία του δικαστηρίου με τις φυλακές.

Η μάρτυρας δέχθηκε πολλές ερωτήσεις από Έδρας για το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συζήτησης, διάρκειας μιάμισης ώρας, που είχε η μάρτυρας με την 21χρονης φίλη της το μοιραίο βράδυ. Σύμφωνα με την ίδια, η Ελένη «μου είπε ότι ήθελε να φάει και πως δεν είχε κανονίσει κάποια έξοδο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης μου έδινε την εντύπωση ότι μιλούσε και με κάποιο άλλο πρόσωπο με μηνύματα. Ενώ μιλούσαμε χτύπησε η πόρτα. Της είπα να μην ανοίξει και εκείνη μου απάντησε ότι θα είναι το παιδί που είχε γνωρίσει. Μου είχε πει ότι το όνομά του ήταν Αλέξανδρος και πως είχαν συνευρεθεί μαζί του μια φορά. Θυμάμαι που μου είπε πως θα πηγαίνανε για σουβλάκι μιας και πεινούσε. Με έκλεισε και εγώ της είπα να προσέχει. Μετά τις 12 κλείσαμε το τηλέφωνο. Έπειτα εγώ κοιμήθηκα. Η Ελένη μου έστειλε ένα μήνυμα που μου έλεγε: «πάρε με τηλ. σε μια ώρα». Το είδα το πρωί γιατί κοιμήθηκα».

Πρόεδρος: Γνωρίζετε αν είχε κάποια σταθερή σχέση η φίλη σας;

Γνωρίζετε αν είχε κάποια σταθερή σχέση η φίλη σας; Μάρτυρας: Όχι, δεν είχε.

Όχι, δεν είχε. Πρόεδρος: Σας είπε πού ήταν εκείνη την ημέρα πριν βγει με τον Αλέξανδρο;

Σας είπε πού ήταν εκείνη την ημέρα πριν βγει με τον Αλέξανδρο; Μάρτυρας: Δεν θυμάμαι.

Η μάρτυρας κατέθεσε, επίσης, ότι μετά από το περιστατικό βιασμού που είχε βιώσει η Ελένη, έναν χρόνο πριν την παρούσα υπόθεση, της είχε εκμυστηρευτεί ότι «κάτι φοβόταν», χωρίς όμως να εξηγεί καθαρά τι συνέβαινε. Είπε επίσης πως ήταν πεσμένη ψυχολογικά και κάπως απόμακρη.

Η Εισαγγελέας παρατήρησε πως η μάρτυρας είναι «ιδιαίτερα φειδωλή» στις απαντήσεις της προς το δικαστήριο και πως αναφέρει συνεχώς πως δεν θυμάται.

Εισαγγελέας: Επειδή λέτε συνεχώς ότι δεν θυμάστε, θέλω να σας πω ότι θα πρέπει να θυμηθείτε καλύτερα. Χάθηκε μια ζωή. Ήσασταν η καλύτερή της φίλη. Φοβάστε κάτι; Αισθάνεστε περίεργα;

Επειδή λέτε συνεχώς ότι δεν θυμάστε, θέλω να σας πω ότι θα πρέπει να θυμηθείτε καλύτερα. Χάθηκε μια ζωή. Ήσασταν η καλύτερή της φίλη. Φοβάστε κάτι; Αισθάνεστε περίεργα; Μάρτυρας: Όχι καλά είμαι.

Όχι καλά είμαι. Εισαγγελέας: Πάντως, στις αρχικές καταθέσεις δεν τα έχετε πει έτσι. Έχετε πει και άλλα πράγματα.

Πάντως, στις αρχικές καταθέσεις δεν τα έχετε πει έτσι. Έχετε πει και άλλα πράγματα. Μάρτυρας: Δεν θυμάμαι.

Δεν θυμάμαι. Εισαγγελέας: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να μιλήσετε. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι φοβάστε…

Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να μιλήσετε. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι φοβάστε… Μάρτυρας: Δεν φοβάμαι, απλά με έχετε αγχώσει. Δεν είναι ότι δε θέλω να μιλήσω, σας απαντάω…

Σε ερώτηση προς την μάρτυρα για την γνώμη που είχε η Ελένη για τον Αλέξανδρο, η εισαγγελέας είδε τον κατηγορούμενο να χαμογελά, γεγονός που την εξόργισε και σε αυστηρό ύφος του είπε: «Γελάτε κύριε, γελάτε συνεχώς. Είστε προκλητικός να γελάτε για κάτι τόσο τραγικό. Σας δείχνουν όλα τα κανάλια να γελάτε. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, το βλέπω πρώτη φορά».

Νωρίτερα, στο δικαστήριο μάρτυρας, ο οποίος είχε δει τους δυο κατηγορούμενους και την φοιτήτρια στο φορτηγάκι του 21χρονου Ροδίτη, στη περιοχή Κάλαθος, λίγες ώρες πριν η Ελένη βρεθεί νεκρή στην θάλασσα. «Είχαν παρκάρει έξω από το σπίτι μου. Είδα το φορτηγάκι. Ήταν η κοπέλα, ο άλλος κατηγορούμενος και ο Ροδίτης. Ο Αλέξανδρος ήταν στη θέση του οδηγού, η κοπέλα στη θέση του συνοδηγού, ο Ροδίτης κατηγορούμενος ήταν έξω από το αμάξι. Νομίζω ότι ήταν ευδιάθετοι. Το φορτηγάκι ήταν εκεί για δέκα, περίπου, λεπτά», ανέφερε ο μάρτυρας. «Μου μίλησε ο Ροδίτης. Με ρώτησε “Τι κάνεις, πώς πάει;” Δεν μου μίλησαν οι άλλοι δυο, δεν τους γνώριζα. Μετά από δυο ημέρες είδα τη φωτογραφία της κοπέλας στην τηλεόραση και τα δυο παιδιά που παρουσιάζονταν ως ύποπτοι και συνδύασα ότι η κοπέλα ήταν εκείνη που είχα δει εκείνο το βράδυ μαζί τους».