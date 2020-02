Κοινωνία

Αθώα η χήρα του Νίκου Μέντζου

Ήταν κατηγορούμενη για την δολοφονία του συζύγου της…

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Μεσολογγίου αθώωσε τη χήρα του δασκάλου Νίκου Μέντζου, η οποία ήταν κατηγορούμενη για την δολοφονία του συζύγου της, στη Ρουπακιά Αγρινίου, τον Απρίλιο του 2011. Το Δικαστήριο ήρε και τους περιοριστικούς όρους που της είχαν επιβληθεί, όταν είχε απαγγελθεί η κατηγορία.

Οι συγγενείς της γυναίκας δέχθηκαν με ικανοποίηση και χαρά την απόφαση του Δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας της, η χήρα του Νίκου Μέντζου επέμεινε στην αθωότητα της. Όπως είχε δημοσιεύσει η εφημερίδα “Espresso”, όταν έμαθε για την ύπαρξη ερωμένης, ρώτησε τον άντρα της σχετικά και εκείνος παραδέχτηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση, λέγοντας ότι επρόκειτο για τη μητέρα μιας μαθήτριάς του, στο σχολείο όπου δίδασκε. Της υποσχέθηκε, ότι θα διέλυε τον παράνομο δεσμό για να σώσει το γάμο τους και έδειχνε μετανιωμένος.

Η χήρα υποστήριξε στο δικαστήριο ότι ο αδικοχαμένος σύζυγός της, τής εκμυστηρεύτηκε κάποια στιγμή πως η ερωμένη τον ενοχλούσε ακόμα και μέσα στο σχολείο, ενώ είχε φτάσει στο σημείο να τον επισκεφθεί στο σπίτι του.

“Ρώτησα τον Νίκο τι είναι όλα αυτά και μου απάντησε ότι τον πιέζει. Τις επόμενες μέρες άλλαξε αριθμό στο κινητό του και μας είπε να προσέχουμε και να κλειδώνουμε το σπίτι” είπε, μεταξύ άλλων, η χήρα.

Σόκαρε η κατάθεση του ιατροδικαστή

Ο ιατροδικαστής Φίλιππος Κουτσάφτης και ο δικαστικός πραγματογνώμων Νίκος Διαμαντής κατέθεσαν στη δίκη για την πολύκροτη υπόθεση. Και οι δύο μετά την έρευνα που έκαναν, οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του δασκάλου οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, κάτι που είχε καταθέσει στο δικαστήριο και ο εμπειρογνώμων ειδικός σύμβουλος εγκληματολογικών ερευνών, Γιώργος Ραυτογιάννης.

Η κατάθεση του κ. Κουτσάφτη συγκλόνισε. «Στην αρχή της καύσης το θύμα ζούσε, άσχετα αν είχε ή όχι τις αισθήσεις του. Είχε αναπνοή και κυκλοφορία. Ποτέ δεν έχω δει τέτοιον βαθμό καύσης. Δεν βρέθηκαν ούτε οστά του κρανίου, ούτε δόντια, βρέθηκε ακτινογραφικό σύρμα μέσα σε ιστούς μαζί με σπασμένα κόκαλα. Τα χέρια του ήταν δεμένα, ενώ δεμένος ήταν και ο κορμός του στη θέση του οδηγού. Στο αίμα του δεν βρέθηκαν ουσίες. Η επιστημονική γνώμη μου είναι ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, αποκλειόμενη η περίπτωση της αυτοκτονίας” είπε.

“Εγώ ξέρω να σας πω τι έγινε στον νεκρό, όχι ποιος το έκανε. Είναι λίγο δύσκολο η κατηγορούμενη να έχει δέσει το θύμα μόνη της” συμπλήρωσε ο ιατροδικαστής.

