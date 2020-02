Αθλητικά

Διεμφυλική… “επανάσταση” στο ποδόσφαιρο της Αργεντινής (βίντεο)

Στο γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της λατινοαμερικάνικης χώρας έσπασε ένα μεγάλο ταμπού.