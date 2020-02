Πολιτική

Παρατηρητήριο NΔ: Τα fake news για το μεταναστευτικό

Η αλήθεια, σύμφωνα με την ΝΔ, για τη δημιουργία του μητρώου των ΜΚΟ αλλά και την εμπλοκή του Κ. Χατζηδάκη και της κόρης του Πρωθυπουργού σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Στη διάψευση τεσσάρων fake news αναφορικά με το μεταναστευτικό προχώρησε το Παρατηρητήριο της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας πως μία σειρά αναφορών από στελέχη της αντιπολίτευσης και αναρτήσεων σε social media και μέσα ενημέρωσης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τόσο η δημιουργία του μητρώου των ΜΚΟ από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και οι αναφορές περί αυταρχικής επίταξης περιοχών για τη δημιουργία των κλειστών δομών δεν αποτελούν αποτύπωση της πραγματικότητας.

Ταυτόχρονα σημειώνεται πως είναι αναληθείς οι αναφορές σχετικά με εμπλοκή του υπουργού Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη αλλά και της κόρης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας:

1. Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε το μητρώο ΜΚΟ

Η αλήθεια:

Με τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συστήνεται για πρώτη φορά ειδικό μητρώο καταγραφής ΜΚΟ στο οποίο θα κατοχυρώνονται τα μέλη, οι υπάλληλοι, αλλά και οι συνεργάτες των Οργανώσεων, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία, καθώς πολλές ΜΚΟ συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά άλλες λειτούργησαν με προβληματικό και παρασιτικό τρόπο. Για πρώτη φορά θα πιστοποιούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε όλες τις ΜΚΟ με ονοματεπώνυμο.

Ο έλεγχος από την Πολιτεία σε ατομικό επίπεδο θα είναι ενδελεχής. Κανένα πρόσωπο δεν θα μπορεί να δραστηριοποιείται σε δομές ή στις ακτές, χωρίς να διαθέτει σχετική πιστοποίηση/ταυτότητα από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι ΜΚΟ θα έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν τα άτομα (μέλη, υπαλλήλους, συνεργάτες) που θα δραστηριοποιούνται και θα πρέπει να φέρουν ταυτότητα μέλους/πιστοποίηση για να συνεχίζουν την δραστηριότητά τους. Επίσης θα οριστεί ειδικός γραμματέας ΜΚΟ, για τη διαχείριση του Μητρώου, ενώ θα εξειδικευτούν και οι προϋποθέσεις εγγραφής και διαγραφής των μελών από το Μητρώο.

Οι προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες (2016, 2018) που αφορούσαν τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνταν σε δράσεις κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα, δεν προέβλεπαν ούτε όρους και προϋποθέσεις διαπίστευσης/πιστοποίησης για τα φυσικά πρόσωπα, ούτε κανόνες εγγραφής και διαγραφής μελών από το Μητρώο, ούτε λογοδοσία!

2. Η Κυβέρνηση αποφάσισε αυταρχικά την επίταξη των περιοχών για τη δημιουργία των κλειστών δομών, δημεύοντας ουσιαστικά τις περιουσίες των νησιωτών

Η αλήθεια:

Καμία απόφαση δεν ελήφθη χωρίς διάλογο. Εδώ και πάνω από δύο μήνες έχει γίνει εξαντλητικός διάλογος με όλους τους αρμόδιους τοπικούς φορείς για τη χωροθέτηση των κλειστών δομών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, συζητήθηκαν εξαντλητικά τόσο οι επιλεγείσες όσο και άλλες προτάσεις με όλους τους τοπικούς φορείς.

Ο διάλογος όμως δεν μπορούσε να διαιωνίζεται γιατί πρέπει οι κλειστές δομές να είναι σε λειτουργία το καλοκαίρι προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τυχόν αυξημένες ροές. Οι πρώτοι, εξάλλου, που πίεζαν όλο το προηγούμενο διάστημα για αποφασιστικές λύσεις και «όχι άλλες διαπιστώσεις» είναι οι εκπρόσωποι και τα μέλη των τοπικών κοινωνιών. Θυμίζουμε ότι ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου είχε ζητήσει μέτρα εκτάκτου ανάγκης για τα νησιά, ιδίως μετά τα πρόσφατα επεισόδια στη Μόρια.

Τέλος, για το προκαθορισμένο διάστημα των τριών ετών που διαρκεί η επίταξη των συγκεκριμένων εκτάσεων, μεγάλο κομμάτι των οποίων αποτελεί δημόσια περιουσία, οι ιδιοκτήτες θα λαμβάνουν ενοίκιο από το ελληνικό δημόσιο. Επομένως δεν υπάρχει κανένα είδος δήμευσης και το μόνο που εξυπηρετεί η επίταξη είναι η ανάγκη να μην χαθεί χρόνος.

3. Ο Κωστής Χατζηδάκης έχει σχέση με ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στο μεταναστευτικό

Η αλήθεια:

Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης είναι ιδρυτικό μέλος της Οργάνωσης Καραβάνι Αλληλεγγύης η οποία ιδρύθηκε το 1993 από τους τότε Έλληνες ευρωβουλευτές, Αλέκο Αλαβάνο, Παρασκευά Αυγερινό και Παναγιώτη Λαμπρία. Η συγκεκριμένη οργάνωση δεν είχε και δεν έχει προγράμματα βοήθειας μεταναστών ή προσφύγων στην Ελλάδα.

Τα τελευταία 8 χρόνια το Καραβάνι Αλληλεγγύης έκλεισε όλα του τα προγράμματα στο εξωτερικό και επικεντρώθηκε σε πρόγραμμα οικονομικής «υιοθεσίας» ορφανών παιδιών που μένουν με τον παππού και τη γιαγιά στην Ελλάδα, με ελάχιστα ή καθόλου εισοδήματα.

Η συγκεκριμένη οργάνωση δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ, ούτε από τα κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών, ούτε από τον ΟΗΕ, ούτε από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προς τιμήν του ένας από τους πολιτικούς που υιοθέτησαν το συγκεκριμένο fake news, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Βελόπουλος, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον κ. Χατζηδάκη.

4. Η κόρη του Πρωθυπουργού Δάφνη Μητσοτάκη έχει ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στο μεταναστευτικό

Η αλήθεια:

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε ως μαθητικό project, από τη Δάφνη Μητσοτάκη και μια φίλη της, με μοναδική δραστηριότητα μια σχολική εκδήλωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα, δηλαδή έναν μαθητικό αγώνα μπάσκετ τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν στην οργάνωση Home Project για στέγαση, σίτιση και εκπαίδευση ασυνόδευτων παιδιών.

Ούτε ΜΚΟ της Δάφνης Μητσοτάκη με δραστηριοποίηση στο μεταναστευτικό υπήρξε ποτέ, ούτε κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ούτε τίποτα από όλα όσα γράφτηκαν και αναπαρήχθησαν από τους γνωστούς κουκουλοφόρους του διαδικτύου και τους πολιτικό-μιντιακούς τους προϊσταμένους τις προηγούμενες ημέρες.