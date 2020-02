Κόσμος

Μάστιγα ο δάγκειος πυρετός για την Παραγουάη

Αυξάνονται διαρκώς οι θάνατοι. Η χώρα είναι αντιμέτωπη με το χειρότερο ξέσπασμα της επιδημίας τα τελευταία χρόνια.

(εικόνα αρχείου)

Αξιωματούχοι των υγειονομικών υπηρεσιών της Παραγουάης ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι οι θάνατοι εξαιτίας του δάγκειου πυρετού αυξήθηκαν σε 16, καθώς η χώρα της Λατινικής Αμερικής έχει βρεθεί αντιμέτωπη με το χειρότερο ξέσπασμα της επιδημίας την τελευταία δεκαετία, που πιέζει το σύστημα υγείας.

Υπάρχουν άλλοι 89 θάνατοι που μελετώνται για να εξακριβωθεί εάν οφείλονταν στον δάγκειο πυρετό, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι.

Ο απολογισμός αυτός αποκαλύπτει ότι τα σοβαρά κρούσματα αυξήθηκαν αλματωδώς από την περασμένη εβδομάδα, όταν το υπουργείο Δημόσιας Υγείας κατέγραφε έξι θανάτους από τον δάγκειο πυρετό και έκανε λόγο για άλλους 50 θανάτους υπό μελέτη από την αρχή του 2020.

Η επιδείνωση της κατάστασης ώθησε τη Γερουσία να ζητήσει την κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης για τη δημόσια υγεία, μέτρο το οποίο αναμένεται να εγκριθεί από τη Βουλή μεθαύριο Δευτέρα. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι αυτό το μέτρο δεν είναι απαραίτητο και ότι έχει στη διάθεσή της επαρκείς πόρους για να θέσει υπό έλεγχο την επιδημία.

Τα κρούσματα του δάγκειου πυρετού, που οφείλεται σε έναν ιό που μεταδίδεται με το τσίμπημα των κουνουπιών, είναι συνηθισμένο να αυξάνονται τους μήνες του καλοκαιριού στο νότιο ημισφαίριο (Ιανουάριος-Μάρτιος), όταν η δραστηριότητα των κουνουπιών βρίσκεται στην κορύφωσή της. Ο αριθμός τους τείνει να μειώνεται σταδιακά περί τα τέλη του Μαρτίου.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν καταγραφεί πλέον 85.000 κρούσματα δάγκειου πυρετού στην Παραγουάη από 57.000 κρούσματα την περασμένη εβδομάδα. «Έχουμε μια αύξηση, αλλά επιβραδύνεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες της επιδημίας», είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Υγείας Χούλιο Ματσολένι.

«Πλησιάζουμε το σημείο σταθεροποίησης και ελπίζουμε ότι από εκεί θα εισέλθουμε σε μια φάση σταδιακής μείωσης», πρόσθεσε ο Ματσολένι. Το υπουργείο ανέφερε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων τις πρώτες εβδομάδες του 2020 ήταν ο υψηλότερος της τελευταίας δεκαετίας.

Ο απολογισμός των νεκρών πάντως παραμένει χαμηλότερος από τους 250 που είχαν καταγραφεί στην επιδημία του 2013.

Οι κλινικές στην πρωτεύουσα Ασουνσιόν — όπου έχουν καταγραφεί τα τρία τέταρτα των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων — ξεχειλίζουν ασθενείς με υψηλό πυρετό και πονοκεφάλους, τα συμπτώματα του δάγκειου. «Αντιλαμβάνομαι ότι η ζήτηση είναι μεγάλη», δήλωσε ο Ματσολένι αναφερόμενος στην περίθαλψη. «Είχαμε προειδοποιήσει για το μέγεθος που θα μπορούσε να πάρει η επιδημία», πρόσθεσε ο υπουργός, ερωτηθείς για το θέμα των γεμάτων κλινικών.