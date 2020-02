Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις του Σαββάτου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι φέρνει για κάθε ζώδιο το πέρασα του Άρη στον Αιγόκερω. Ποιες ανατροπές φέρνει.

Κριός: Ο κυβερνήτης σου, ο Άρης, ξεκινάει το ταξίδι του στον Αιγόκερω, σε ένα κομμάτι του ωροσκοπίου σου που αφορά στη δημόσια εικόνα σου, την καριέρα, αλλά και τις σχέσεις σου με άτομα που με κάποιο τρόπο έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν τη ζωή σου. Μπορεί λοιπόν σε αυτές τις σχέσεις να υπάρξουν κάποια σκαμπανεβάσματα και να προκύψουν συγκρούσεις που να σε επηρεάσουν ψυχολογικά. Καλό θα είναι να ελέγξεις τα νεύρα σου, γιατί αφενός έχεις την τάση για ξεσπάσματα που θα σε κάνουν να χάσεις το δίκιο σου κι επειδή αφετέρου στην προκειμένη περίοδο ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.

Ταύρος: Ο Άρης περνάει στο επίσης γήινο ζώδιο του Ταύρου γεγονός που σε κάνει να νιώθεις καλύτερα, αφού και δεν τρώγεσαι διαρκώς με τα ρούχα σου, αλλά και ξαναβρίσκεις νόημα στα πράγματα. Η αισιοδοξία σου λοιπόν αυξάνεται και έχεις τη διάθεση να ξαναπαίξεις στο παιχνίδι του έρωτα και να κυνηγήσεις τις φιλοδοξίες σου. Εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και σε κάποιο νομικό ζήτημα, ενώ ένα ταξιδάκι στο εξωτερικό με το ταίρι σου ή και μόνος σου είναι από τις καλύτερες επιλογές που μπορείς να κάνεις το επόμενο διάστημα.

Δίδυμοι: Ο Άρης περνάει στον 8ο οίκο του ωροσκοπίου σου, σε έναν τομέα που σχετίζεται με το σεξ ως βαθύτερη ένωση, κάνοντας τα πράγματα πιο περίπλοκα σε σχέση με τον επιφανειακό τρόπο που συνηθίζεις να τα αντιμετωπίζεις. Παράλληλα, εντείνει το άγχος σου όσον αφορά στα οικονομικά σου και κυρίως στις υποχρεώσεις σου απέναντι σε εφορίες και τράπεζες, ενώ μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις είτε για οικονομικές διαφορές που έχεις με το σύντροφο ή κάποιο συνεργάτη σου, είτε για κάποια κληρονομικά ζητήματα με αλλά συγγενικά σου πρόσωπα.

Καρκίνος: Με το πέρασμα του Άρη στο απέναντι ζώδιο του Αιγόκερω ο τομέας της ζωής σου στον οποίο προκύπτουν εξελίξεις ικανές να φέρουν τα πάνω κάτω στη ζωή σου δεν είναι άλλος από αυτόν των σχέσεων και των συνεργασιών. Προφανώς και το ενδεχόμενο να προκύψει μια σχέση το επόμενο διάστημα είναι ιδιαίτερα πιθανό, ωστόσο μια από τις βασικές επιπτώσεις που έχει η συγκεκριμένη διέλευση είναι οι εντάσεις που μπορεί να προκύψουν στις υπάρχουσες σημαντικές σχέσεις της ζωής σου, αφού γίνεσαι αποδέκτης του εκνευρισμού των άλλων, ίσως επειδή δείχνεις να μην τους υπολογίζεις.

Λέων: Ο Άρης ξεκινάει τη διέλευση του στον Αιγόκερω, γεγονός που φέρνει εξελίξεις και γεγονότα στον εργασιακό σου χώρο. Η πίεση που μπορεί να δεχτείς θα επηρεάσει τις σχέσεις με τους συναδέλφους σου, ωστόσο κατά τ' άλλα μπορεί να αποδειχτεί ένα πολύ παραγωγικό διάστημα κατά το οποίο μπορείς να δημιουργήσεις τις βάσεις για να απλοποιήσεις τις διαδικασίες και να οργανώσεις καλύτερα τη δουλειά σου. Μην παραμελήσεις τον τομέα της υγείας σου, ενώ αν αποφασίσεις να βάλεις νέες ασχολίες στην καθημερινότητα σου ή να μπεις σε κάποιο πρόγραμμα διατροφής, παρόλο που είναι ευνοϊκό διάστημα, θα πρέπει να καταβάλλεις μεγάλη προσπάθεια για να το ακολουθήσεις πιστά.

Παρθένος: Με τον Άρη να περνάει κι αυτός στον Αιγόκερω και τον 5ο ηλιακό σου οίκο οι εξελίξεις αφορούν στην ερωτική σου ζωή. Η χαρά, ο ενθουσιασμός, το φλερτ, όλα προμηνύουν ένα διάστημα πολύ ευχάριστο και άκρως δημιουργικό, αφού θα βρεις τον τρόπο να εκτονώσεις το πλούσιο συναισθηματικό σου απόθεμα. Παράλληλα, το ενδιαφέρον σου στρέφεται και στις σχέσεις με τα παιδιά σου, που μπορεί να περάσουν από κάποια κύματα στα οποία θα πρέπει να αποδείξεις πόσο καλός καπετάνιος είσαι.

Ζυγός: Ο Άρης περνάει στον Αιγόκερω μέχρι το τέλος του Μάρτη και ο οίκος και οι οικείοι σου γίνονται κόκκινο πανί. Δε σημαίνει ότι σώνει και ντε βγαίνουν τα μαχαίρια, όσο το ότι εκεί ξοδεύεις την ενέργεια σου, εκεί στρέφεις το ενδιαφέρον σου κι αν δεν το στρέψεις από μόνος σου θα στο στρέψουν οι άλλοι ή τα γεγονότα. Ενδεχομένως να μη λείψουν τα δράματα και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και οι ρήξεις για θέματα που μπορεί να αφορούν τη λειτουργία της οικογένειας ή κάποιες διαφορές για ζητήματα ακίνητης περιουσίας, τα οποία καλό θα είναι να μην τα σκαλίσεις μέχρι να μπει ο Απρίλιος.

Σκορπιός: Ο Άρης περνάει στον Αιγόκερω, στον τομέα εκείνο του ωροσκοπίου σου που σχετίζεται με την επικοινωνία, τις πληροφορίες, αλλά και τα ταξίδια, φέρνοντας κινητικότητα στους παραπάνω τομείς. Έτσι το επόμενο διάστημα θα νιώσεις έντονη την ανάγκη να μιλήσεις και να ξεκαθαρίσεις κάποιες υποθέσεις του παρελθόντος κυρίως με τα αδέρφια σου ή προβλήματα που αντιμετωπίζεις εδώ και καιρό με κάποιους γείτονες. Πρόσεξε μόνο να μπεις προετοιμασμένος στη "μάχη", γιατί ενδέχεται να πεις πράγματα για τα οποία θα μετανιώσεις.

Τοξότης: Ο Άρης σε αφήνει σιγά σιγά να χαλαρώσεις περνώντας στο ζώδιο του Αιγόκερω, νιώθοντας παράλληλα την ενέργεια σου το επόμενο διάστημα να μειώνεται. Το ενδιαφέρον σου στρέφεται σε οικονομικά ζητήματα που μπορεί να αφορούν κυρίως την οικογένεια ή κάποια θέματα ακίνητης περιουσίας που μπορεί να τα κουβαλάς καιρό. Οι διακυμάνσεις στο πορτοφόλι σου μπορεί να είναι διαρκείς και μεγάλες, γι' αυτό φρόντισε να διαχειριστείς με πλάνο και σύνεση τα οικονομικά σου. Παράλληλα, θα έχεις την ευκαιρία να διαπραγματευτείς και κάποιες συμφωνίες.

Αιγόκερως: Ο Άρης έρχεται στο ζώδιο σου για να σε φορτίσει με την ενέργεια του. Ναι, μπορεί να νιώσεις ότι βρίσκεσαι σε ένα διαρκές τρέξιμο, αφού θα προκύπτουν διαρκώς θέματα που θα καλείσαι να διαχειριστείς, όμως θα νιώθεις ότι έχεις και την ενέργεια να ανταπεξέλθεις. Παράλληλα, ο πλανήτης της λίμπιντο, της σεξουαλικής ορμής έρχεται για να αυξήσει τη διάθεση σου και να σε κάνει να κυνηγήσεις το αντικείμενο του πόθου σου, πάντα με τον τρόπο σου, αλλά πιο έντονα. Ο παρορμητισμός σου και ο θυμός είναι δυο πράγματα που θα πρέπει να ελέγξεις τώρα που γίνεσαι “ταύρος” στην προσπάθεια σου να δείξεις τις ικανότητες σου και να προωθήσεις τις επιδιώξεις σου.

Υδροχόος: Ο Άρης περνάει στον Αιγόκερω, σε έναν τομέα του ωροσκοπίου σου που μιλάει για παρασκήνιο, μυστικά και κρυφές καταστάσεις. Έτσι είναι πιθανό να φέρει στο φως γεγονότα που συνέβησαν πίσω από την πλάτη σου επηρεάζοντας την ψυχολογία σου και δημιουργώντας σου την ανάγκη να αποτραβηχτείς από όλους κι απ' όλα. Από την άλλη κι εσύ μπορεί να θελήσεις να κάνεις πράγματα, κυρίως ερωτικού περιεχομένου που να έχουν ένα στοιχείο "παρανομίας". Ο,τι θες κάνε, αλλά προσπάθησε να αποφύγεις την εμπλοκή σου με το Νόμο.

Ιχθύς: Το πέρασμα του Άρη στον Αιγόκερω σηματοδοτεί μια περίοδο που αναλαμβάνεις δράση για να κάνεις πραγματικότητα τους στόχους και τις επιθυμίες σου. Παράλληλα, μπορεί να δεις τους κόπους σου να αναγνωρίζονται, όχι σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά πρακτικά. Κινητικότητα θα υπάρχει και σε θέματα συλλογικής δράσης ή σε επίπεδο φίλων, όπου είτε αφιερώνεις αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο σου επειδή σε ευχαριστεί, είτε προκύπτουν διαμάχες που σε επηρεάζουν συναισθηματικά.

Πηγή: astrologos.gr