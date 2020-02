Ζώδια

Ζώδια: τι φέρνει η μετακίνηση του Άρη στον Αιγόκερω

Καθοριστικά γεγονότα και μια γόνιμη περίοδος ξεκινά για όλα τα ζώδια. Αναλυτικές προβλέψεις.

Σήμερα Σάββατο 15 Φεβρουαρίου και είναι η τελευταία μέρα ο Άρης διελαύνει τον Τοξότη, αφού από αύριο το μεσημέρι θα περάσει στον Αιγόκερω, όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 30 Μαρτίου.

Σαφώς και τα πράγματα δεν θα γίνουν ξαφνικά ρόδινα, αφού ειδικά τις περιόδους που θα συναντήσει τα μεγαθήρια του ζωδιακού -και μιλάω για το Δία, τον Πλούτωνα και τον Κρόνο που βρίσκονται στο ίδιο ζώδιο τα γεγονότα και οι εξελίξεις θα είναι συνταρακτικά και καθοριστικά.

Από την άλλη όμως μιλάμε και για μία πραγματικά πολύ γόνιμη περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ακόμα και οι πιο «αλέγκροι» τύποι έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν σε πιστά στρατιωτάκια που το μόνο που βλέπουν μπροστά τους είναι ο στόχος τους και τίποτα άλλο.

