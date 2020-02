Οικονομία

Κορονοϊός: σοβαρό το πλήγμα στην οικονομία των ΗΠΑ

Οι εκτιμήσεις του συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ για την "μετάδοση" της επιδημίας στην αμερικανική οικονομία.

Το ξέσπασμα της επιδημίας ιογενούς πνευμονίας που προκαλεί ο κορονοϊός στην Κίνα θα μπορούσε «ίσως» να προκαλέσει μείωση που θα κυμαίνεται από το 0,2% ως το 0,3% του αμερικανικού ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο, αναγνώρισε — για πρώτη φορά — ο Λάρι Κάντλοου, σύμβουλος του Λευκού Οίκου για οικονομικά θέματα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business.

«Θεωρούμε ότι ίσως το πρώτο τρίμηνο να χάσουμε (...) δύο ως τρία δέκατα της μονάδας του ΑΕΠ», είπε ο Κάντλοου, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου της αμερικανικής προεδρίας.