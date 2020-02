Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 1500 οι νεκροί στην Κίνα

Δεκάδες άνθρωποι πέθαναν το προηγούμενο 24ώρο, χιλιάδες τα νέα κρούσματα στην χώρα την Παρασκευή.

Η επιδημία ιογενούς πνευμονίας την οποία έχει προκαλέσει ο COVID-19 στοίχισε τη ζωή σε άλλους 143 ανθρώπους χθες Παρασκευή, αυξάνοντας το σύνολο των θανάτων στην ηπειρωτική Κίνα σε 1.523, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Η συντριπτική πλειονότητα των νέων θανάτων (139) καταγράφηκε στην επαρχία Χουμπέι, εστία της επιδημίας στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Σε όλη την κινεζική επικράτεια, εντοπίστηκαν 2.641 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού, τα 2.42ο επίσης στη Χουμπέι. Το σύνολο των ανθρώπων που μολύνθηκαν έφθασε τους 66.492 ως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.