Πολιτική

Ο Βαρουφάκης θα δώσει στην δημοσιότητα τις ηχογραφήσεις των Eurogroup

Στον απόηχο της κόντρας στην Βουλή και της επιστροφής του usb που κατέθεσε ως «απαράδεκτου», ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 λέει ότι θα δημοσιοποιήσει τις καταγραφές.

Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, ο Γιάνης Βαρουφάκης θα δώσει πρόσβαση σε όλους τους Έλληνες στις ηχογραφημένες συνομιλίες του Eurogroup, ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στην προσωπική του ιστοσελίδα.

Ο κ. Βαρουφάκης αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσης αυτής καθώς και στην άρνηση του προέδρου της Βουλής να δεχθεί το στικάκι με τις συνεδριάσεις του Eurogroup που του παρέδωσε και τονίζει ότι «καθώς κανείς δεν δικαιούται να κρατήσει τη Βουλή και τους πολίτες στο σκοτάδι, το ΜέΡΑ25 αναλαμβάνει το έργο αυτό. Μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου θα έχουμε δώσει πρόσβαση σε όλες και όλους».

Στην μακροσκελή ανάρτησή του ο κ. Βαρουφάκης αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσης αυτής επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

«Πέντε χρόνια τώρα τα Μνημονιακά κόμματα αναπαράγουν την προπαγάνδα της τρόικας ότι στα κρίσιμα Eurogroup του 2015 προσερχόμουν χωρίς επεξεργασμένες προτάσεις, κούραζα με θεωρητικές διαλέξεις τους συναδέλφους, καθυστερούσα τις διαπραγματεύσεις και, γενικά, κωλυσιεργούσα.

Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, έδωσα μια εξαιρετική ευκαιρία στους επικριτές μου είτε να επιβεβαιωθούν είτε να σιωπήσουν.

Κατέθεσα στα πρακτικά της Βουλής στικάκι με τις ηχογραφήσεις όλων των Eurogroup που διαθέτω, θέτοντας στην διακριτική ευχέρεια του Προέδρου της Βουλής την διάθεσή τους στα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Μάλιστα, κατέθεσα στα πρακτικά της Βουλής σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία ξεκαθαρίζει ότι οι ηχογραφήσεις μου των Eurogroup στα οποίες συμμετείχα ήταν καθόλα νόμιμες,

Η αντίδραση της κυβέρνησης, μέσω της Προέδρου της Βουλής, καταδεικνύει τον πανικό τους. Καθώς ψυχανεμίζονται ότι η αλήθεια για εκείνα τα Eurogroup ήταν η ακριβώς αντίθετη της προπαγάνδας τους, δεν αντέχουν ούτε οι ίδιοι να ακούσουν τί πραγματικά διαδραματίστηκε εκεί!

Η ΣΚΛΗΡΗ (για την τρόικα) ΑΛΗΘΕΙΑ

Πριν πέντε χρόνια, η τρόικα διέρρεε το ένα ψέμα μετά το άλλο για το τι γινόταν στα κρίσιμα Eurogroup όπου εκπροσωπούσα την Ελλάδα.

Αντίθετα με την προπαγάνδα τους, στην πραγματικότητα μόνο ενώ η δική μας αντιπροσωπεία κατέθετε τεχνοκρατικά άρτιες προτάσεις (π.χ. για έξυπνη αναδιάρθρωση χρέους, για δημόσια εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων, για ορθολογικό σύστημα ΦΠΑ, για αλγοριθμική πάταξη της φοροδιαφυγής κλπ.)

Αντίθετα με την προπαγάνδα τους, στην πραγματικότητα οι Σόιμπλε, Ντάιζελμπλουμ, Ντράγκι, Λαγκάρντ και Σια προσέρχονταν στα Eurogroup χωρίς ούτε μια παράγραφο προτάσεων, αρνούμενοι μάλιστα πεισματικά ακόμα και να διαβάσουν τις δικές μας προτάσεις - τις οποίες μου απαγόρευαν να μοιράσω στους συναδέλφους μου!

Χωρίς αιδώ, χωρίς να παραδεχθούν την μνημειώδη αποτυχία των προγραμμάτων λιτότητας και υφαρπαγής της δημόσιας περιουσίας μας, τροϊκανοί και Υπουργοί Οικονομικών (οι οποίοι με θλιβερό τρόπο πάσχιζαν να κερδίσουν την εύνοια του Σόιμπλε) λοιδορούσαν τον ελληνικό λαό συλλήβδην - χωρίς να διαχωρίζουν τους έλληνες και τις ελληνίδες μεταξύ Νεοδημοκρατών, Συριζαίων, κομμουνιστών ή σοσιαλδημοκρατών κλπ.

ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ;

Θα ρωτήσουν κάποιοι, εύλογα. "Γιατί τώρα κ. Βαρουφάκη;"

Πρώτον, επειδή, όπως φάνηκε και στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή για τα εργασιακά, η κυβέρνηση της ΝΔ εργαλειοποιεί συστηματικά τα ψεύδη για το τί γινόταν σε εκείνα τα Eurogroup για να εφαρμόζει ΣΗΜΕΡΑ πολιτικές εναντίον των εργαζόμενων, των δανειοληπτών, των νέων επιχειρηματιών κλπ.

Δεύτερον, επειδή στην εργαλειοποίηση των ψεμάτων αυτών τείνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν κρίνει κανείς από το Σχέδιο Απολογισμού για το 2015 με το οποίο πασχίζει να εξηγήσει την συνθηκολόγησή του με την τρόικα στη βάση διαστρεβλώσεων του τι συνέβαινε στα Eurogroup εκείνα

Τρίτον, επειδή το ΜέΡΑ25, και το DiEM25, έχουμε δεσμευτεί για διαφάνεια παντού - να καταστήσουμε, δηλαδή, τον πολίτη κοινωνό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που διαφεντεύουν την ζωή του».